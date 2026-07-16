Πάτρα: Κινητοποίηση για καπνούς στη Veso Mare

Νεότερη Ενημέρωση

Έληξε το συμβάν στη Veso Mare. Σύμφωνα με πληροφορίες εξαιτίας της διακοπής ρεύματος στην περιοχή, ενεργοποιήθηκε η γεννήτρια με αποτέλεσμα να βγάλει καπνούς που σήμαναν συναγερμό.

11.25πμ Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας σημειώθηκε πριν λιγο στην Ακτή Δυμαίων, έπειτα από αναφορά για καπνούς που έβγαιναν από το υπόγειο του εμπορικού συγκροτήματος Veso Mare.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τους καπνούς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Πυροσβεστική.





