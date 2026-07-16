Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό σημείωμα στο σπίτι της Ελενίτσας και του Αντωνάκη

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση θανάτου της μεγάλης ηθοποιού, Μάρως Κοντού, οι θαυμαστές της είπαν να την τιμήσουν περνώντας από το σπίτι που γυρίστηκε το «Η δε δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Σε αυτό το ιστορικό σπίτι που στέγασε τον έρωτα του Αντωνάκη και της Ελενίτσας, θαυμαστής της Μάρως Κοντού άφησε σημείωμα για να πει το δικό του αντίο.

«Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου», έγραψε στο σημείωμα αφήνοντας ένα λουλούδι προς τιμήν της και προκαλώντας συγκίνηση.

Αυτό το σπίτι κοσμεί την Πλάκα από το 1800. Έγινε γνωστό σε όλους από την ταινία που πρωταγωνίστησε η Μάρω Κοντού με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και η οποία παραμένει στις καρδιές μας, παρά την πάροδο των χρόνων.

Το σπίτι στην Πλάκα, ο έρωτας της Ελενίτσας και του Αντωνάκη, το «σκασμός εσύ Αντωνάκη μου» και το «παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω» έμειναν στην ιστορία, όπως ακριβώς θα μείνει και η αγαπημένη σε όλους, Μάρω Κοντού.

Το εν λόγω σπίτι μάλιστα έχει αγαπηθεί τόσο από το κοινό και αποτελεί σημείο – αναφορά της περιοχής με αποτέλεσμα να κριθεί διατηρητέο και πλέον να ξεκινήσουν εργασίες ώστε να μετατραπεί σε χώρος πολιτισμού όπου θα παίζονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Όσον αφορά τον «Αντωνάκη» που πλέον έμεινε μόνος του σε αυτόν τον κόσμο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου την αποχαιρέτησε γράφοντας «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει».

Η κηδεία της Μάρως Κοντού θα γίνει την Παρασκευή στην Μητρόπολη Αθηνών ενώ η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.