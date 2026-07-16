Πάτρα: Μπλακ άουτ στο κέντρο από βραχυκύκλωμα σε έργα – Τραυματίστηκε χειριστής μηχανήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Πάτρας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την εκτέλεση των έργων μηχάνημα έκοψε υπόγειο καλώδιο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχυρό βραχυκύκλωμα. Από την έκρηξη και τα θραύσματα που εκτοξεύθηκαν τραυματίστηκε ο χειριστής του μηχανήματος, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Η βλάβη είχε ως συνέπεια να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης και σε γειτονικές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων. Παράλληλα, σε αρκετές διασταυρώσεις τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες, δημιουργώντας δυσχέρειες στην κυκλοφορία και απαιτώντας αυξημένη προσοχή από οδηγούς και πεζούς.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία εργάστηκαν για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.