Χάαλαντ, Λόπεζ, Μπελούτσι και καταιγισμός τρισδιάστατων λουλουδιών στην Ταορμίνα της Σικελίας

Στην Ταορμίνα της Σικελίας αποθεώθηκε το νέο υπερθέαμα των Dolce e Gabbana με τον καταιγισμό λουλουδιών.

Ο Νορβηγός super star του ποδοσφαίρου Ερλινγκ Χάαλαντ, η Λατίνα ντίβα Τζένιφερ Λόπεζ, η Ιταλίδα icon Μόνικα Μπελούτσι, οι πάντα sexy ηθοποιοί Τέο Τζέιμς, Μικέλε Μορόνε και ο βραβευμένος πρωταγωνιστής Κρίστιαν Μπέιλ ήταν εκεί.

Η λατρεία των σχεδιαστών στο υψηλότερο επίπεδο της χειροτεχνίας με παραδοσιακές αναφορές στην πατρίδα τους εκφράστηκε στο ζενίθ.