Χάαλαντ, Λόπεζ, Μπελούτσι και καταιγισμός τρισδιάστατων λουλουδιών στην Ταορμίνα της Σικελίας

Οι Dolce e Gabbana έστησαν ακόμα ένα επικό catwalk, οι εικόνες είναι φανταστικές
Στην Ταορμίνα της Σικελίας αποθεώθηκε το νέο υπερθέαμα των Dolce e Gabbana με τον καταιγισμό λουλουδιών.
Ο Νορβηγός super star του ποδοσφαίρου Ερλινγκ Χάαλαντ, η Λατίνα ντίβα Τζένιφερ Λόπεζ, η Ιταλίδα icon Μόνικα Μπελούτσι, οι πάντα sexy ηθοποιοί Τέο Τζέιμς, Μικέλε Μορόνε και ο βραβευμένος πρωταγωνιστής Κρίστιαν Μπέιλ ήταν εκεί.
Η λατρεία των σχεδιαστών στο υψηλότερο επίπεδο της χειροτεχνίας με παραδοσιακές αναφορές στην πατρίδα τους εκφράστηκε στο ζενίθ.
Η alta moda collection για τον προσεχή χειμώνα εκφράστηκε με φαντασμαγορικό μαξιμαλιστικό διάκοσμο, αποκλειστικά «στο χέρι». Τριαντάφυλλα, παιώνιες, ντάλιες σκαρφάλωσαν στα looks, μαζί με αστραφτερά κεντήματα rococo, λεπτομέρειες από τις πορσελάνες «Capodimonte», στοιχεία από κεραμικά στις αρχαιοπρεπείς ταράτσες της Σικελίας αλλά και «σύννεφο» από τούλια σε aqua τόνους της θάλασσας.
Όπως πάντα, τα headpieces και τα αξεσουάρ ήταν ακραία περίτεχνα και «τεατράλε». Τα διεθνή media μίλησαν για ένα επικό catwalk αφιερωμένο στην «Isola Bella». Για πρώτη φορά παρέλασε ως μοντέλο η μικρότερη κόρη της Μπελούτσι, Λεονί. Και ήχησε ως σάουντρακ το «Βαλς των λουλουδιών» του Τσαικόφσκι στο ηλιοβασίλεμα..
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