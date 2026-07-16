Marfin: Το «πόρισμα» της ΔΕΕ για τους τρεις συλληφθέντες

Οι συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin βασίστηκε σε μια εμπεριστατωμένη έρευνα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) προσπαθώντας να βρει τους υπαίτιους της τραγωδίας.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) μέσα από μια τεχνική έκθεση 117 σελίδων κατάφερε να ταυτοποιήσει για τον εμπρησμό της Marfin τρία άτομα, δύο άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών.

Το κύριο κομμάτι του συμπεράσματος σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή είναι: «Η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά (Σακίδιο Α και Σακίδιο Β) καθώς και λοιπών αντικειμένων (γυαλιά, υποδήματα, καπέλο) καταδεικνύουν ότι τα άτομα που φέρουν τα αντικείμενα στο πειστήριο φωτογραφικό υλικό (Άτομο Α και Άτομο Β) συσχετίζονται άρρηκτα με το Άτομο 1 και το Άτομο 2 που απεικονίζονται στο πειστήριο υλικό. Από τη συγκριτική εξέταση του Ατόμου 3 με το Άτομο Γ διαπιστώθηκαν ομοιότητες ως προς το εμφαινόμενο μέρος του προσώπου και των μαλλιών καθώς και τον σωματότυπο».

Οι αστυνομικοί της ΔΕΕ μέσα από το πόρισμα περιγράφουν τη μεθοδολογία της έρευνάς τους καθώς και το διεθνές πρωτόκολλο με κωδική ονομασία ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation, Verification), με βάση το οποίο κατέληξαν σε συμπεράσματα. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι συνοπτικά το εξής: Η ανάλυση με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των υπόπτων δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση.

Σε μια κλίμακα από το -3 (που σημαίνει τελείως διαφορετικά άτομα) έως το +3 (που σημαίνει πλήρης ταυτοποίηση, δηλαδή ίδια άτομα), τα ευρήματα για τα τρία πρόσωπα κυμαίνονται από το 0 (που σημαίνει ανάλυση η οποία δεν καταλήγει σε συμπέρασμα) έως το +2 ( που σημαίνει ότι τα συγκρινόμενα πρόσωπα προσομοιάζουν). Για κανέναν από τους τρεις η ανάλυση δεν καταλήγει στο +3, δηλαδή σε πλήρη ταυτοποίηση.

Η ΔΕΕ δίνει απάντηση και στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον οι δύο 42χρονοι «συσχετίζονται άρρηκτα» με τα άτομα που συμμετείχαν στον εμπρησμό της Marfin (σ.σ. η 46χρονη εξαιρείται της σχετικής αναφοράς);

Η απάντηση είναι ότι καταλήγει με βάση επίκτητα χαρακτηριστικά σε δύο σακίδια. Εντοπίζει, δηλαδή, ταύτιση των σακιδίων (Σακίδιο Α και Σακίδιο Β) τα οποία οι δύο 42χρονοι είχαν μαζί τους σε διακοπές την περίοδο 2008-2010 με τα σακίδια που έφεραν στις πλάτες τους οι δύο κουκουλοφόροι από την ομάδα των εμπρηστών της τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, για το μεν μαύρο σακίδιο που εμφανίζεται να έχει στην πλάτη του ο ένας από την ομάδα των εμπρηστών (ο ψηλός με τα γυαλιά μυωπίας) και στην έκθεση της ΔΕΕ περιγράφεται κωδικά ως «Σακίδιο Α» αναφέρεται επί λέξει: «Στο κεντρικό σώμα των σακιδίων διακρίνεται καθαρά έμβλημα ερυθρού χρώματος με συγκεκριμένο σχεδιαστικό περίγραμμα». Πρόκειται για το σήμα του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys.

Για το «Σακίδιο Β», που έχει στην πλάτη του ο δεύτερος από τους κατηγορουμένους (με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο), αναφέρεται αντίστοιχα: «Στην επιφάνεια του υφασμάτινου καλύμματος του φερμουάρ εντοπίζεται ανοιχτόχρωμο ίχνος, πορτοκαλί απόχρωσης, το οποίο ομοιάζει με φθορά (…) Το συγκεκριμένο ίχνος αποτελεί ιδιαιτερότητα επί του σακιδίου και όχι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό, προσδίδοντας εντέλει χαρακτήρα “ταυτότητας” στα σακίδια πλάτης».

Τα κρίσιμα φωτογραφικά αρχεία

Όσον αφορά στην 46χρονη που έχει συλληφθεί στην Αγγλία τα στοιχεία που έχει η αστυνομία είναι πιο περιορισμένα. Η ίδια πάντως έχει καταγραφεί την ημέρα της διαδήλωσης (σ.σ. όχι όμως τη στιγμή του εμπρησμού) να κινείται στο πεζοδρόμιο της οδού Σταδίου φορώντας μόνο μαύρα γυαλιά ηλίου και όχι κουκούλα.

Κάνοντας σύγκριση τη φωτογραφία της από την 5η Μαΐου 2010 με μια εικόνα από τα social media, η ΔΕΕ σημειώνει πως «μεταξύ των δύο ατόμων εντοπίζονται ομοιότητες ως προς τη διάπλαση και αναλογίες σώματος, ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρούνται ικανές διαφορές που να υποδεικνύουν αποκλεισμό συσχέτισης των δύο υπό σύγκριση ατόμων».

Πριν καταλήξει σε συμπεράσματα, η ΔΕΕ έχει παραθέσει και αντιπαραβάλει τρία αρχεία φωτογραφιών:

Το ένα είναι οι εικόνες από τον εμπρησμό όπως τον κατέγραψε ο φωτογράφος Ηλίας Προβόπουλος.

Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων, όπως τηρούνται στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ.,

και το τρίτο ένα αρχείο με φωτογραφίες διακοπών της περιόδου 2008-2010.

Αρχικά η ΔΕΕ κάνει μια επιστημονική σύγκριση ανάμεσα στις εικόνες των ταυτοτήτων με τις φωτογραφίες των διακοπών. Επικαλούμενη παραμέτρους όπως το μέγεθος του μετώπου, το μέγεθος και το σχήμα των ματιών, το σχήμα των αυτιών, καταλήγει στην ταυτοποίηση των ατόμων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες διακοπών.

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία η ΔΕΕ δίνει ονοματεπώνυμο στα άτομα από το φωτογραφικό αρχείο της περιόδου 2008-2010. Το επόμενο βήμα να αντιπαραβάλλει αυτές τις φωτογραφίες με τις εικόνες στις οποίες απεικονίζονται οι εμπρηστές της τράπεζας, για να καταλήξει στα συμπεράσματα που παρατέθηκαν νωρίτερα.

Υπάρχουν βέβαια και δύο κρίσιμες επισημάνσεις. Από τις φωτογραφίες των διακοπών προκύπτει ότι το ανοιχτόχρωμο σακίδιο ανήκε στον 42χρονο που στην υπόθεση του εμπρησμού περιγράφεται ως «ο ψηλός με τα γυαλιά μυωπίας», ενώ το σκουρόχρωμο σακίδιο με το κόκκινο σήμα, στις καλοκαιρινές εικόνες της περιόδου 2008-2010, εμφανίζεται να μεταφέρει το άτομο που στον εμπρησμό της Marfin έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με κόκκινο μαντίλι. Η «διασταυρούμενη κατοχή» των σακιδίων χαρακτηρίζεται από τη ΔΕΕ «ισχυρή ένδειξη μη τυχαίας συσχέτισης και υποδηλώνει κοινή χρήση αντικειμένων μεταξύ των εν λόγω ατόμων».

Από την άλλη για τον έναν από τους διωκόμενους άνδρες (σ.σ. αυτόν με το κόκκινο μαντίλι) η ΔΕΕ σημειώνει ότι ήταν αδύνατη οποιαδήποτε μορφολογική ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσώπου του «λόγω της εκτεταμένης χρήσης μέσων απόκρυψης».