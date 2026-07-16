Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία «εισβάλλουν» στην χώρα

40άρια την Κυριακή

Ζεσταίνει ακόμα περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την θερμοκρασία να φτάνει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, πριν έρθουν τοπικά 40άρια την Κυριακή. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και σήμερα (16.07.2026) οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο που έχουν αυξήσει σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη για το Ertnews, σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Κατά κύριο λόγο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιά. Τα μελτέμια θα φτάσουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο έως 4. Πού θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

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Η θερμοκρασία θα είναι και σήμερα σε ανεκτά επίπεδα αν και αναμένεται αύξηση το μεσημέρι, φτάνοντας τοπικά ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου (σε περιοχές μακριά από την θάλασσα ή στα ορεινά). Στην νότια Κρήτη και στη Ρόδο θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σε ποιες περιοχές θα ανέβει ο υδράργυρος:

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Την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση του μελτεμιού που θα φτάσει τα 7 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Στην ανατολική Κρήτη οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο ωστόσο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας λόγω θερμών αέριων μαζών που έρχονται από την Ιταλία. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή. Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν ενώ από Δευτέρα αναμένεται νέα αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Η νέα εβδομάδα θα φέρει μεμονωμένες καταιγίδες, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά 5 περιοχές Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης για εκδήλωση φωτιάς που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτόχρονα υπάρχει «κίτρινος συναγερμός σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς: <iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=50&lon=14" frameborder="0"></iframe>