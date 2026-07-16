Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ποινικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σκρέκα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Παπακώστα - Στο αρχείο η δικογραφία για άλλους 7 βουλευτές

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Σημειώνεται ότι όλες οι διώξεις είναι για πλημμελήματα.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Απριλίου, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Οι διώξεις

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη:

κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

κατά του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδής βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών και δύο πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως επισημαίνεται, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα απαλλακτικά δεδομένα.

Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εξέλιξη των εν εξελίξει ερευνών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.