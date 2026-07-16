ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου

Χωρίς στοπ συνεχίζονται οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ , καθώς σήμερα Πέπτη (16.7.26) ένα ακόμη στέλεχος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κόμμα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, η Πόπη Τσαπανίδου παραιτήθηκε από βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η κ. Τσαπανίδου «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».