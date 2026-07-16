Κυψέλη: Από τον Μάρτιο ήταν γνωστό το πρόβλημα με τις ρωγμές στις πολυκατοικίες

«Ζούμε στην αβεβαιότητα» λένε οι κάτοικοι

Τουλάχιστον από τον Μάρτιο φαίνεται πως γνώριζε η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές και τις καθιζήσεις που έχουν προκληθεί σε διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετροπόντικα για την γραμμή 4. Οι κάτοικοι παραμένουν και σήμερα (16.07.2026) με την αγωνία, παρά τις διαβεβαιώσεις πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Με επιστολή που έστειλαν οι κάτοικοι της Κυψέλης στην εταιρεία στις 30 Απριλίου, ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος των ζημιών, χωρίς όμως να παίρνουν απάντηση. Τόσο η «Ελληνική Μετρό» όσο και η ανάδοχος εταιρεία «Άβαξ» φαίνονται να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα των ρωγμών κάνοντας λόγο για «τριχοειδή ρήγματα». Η «Ελληνικό Μετρό» ανέφερε σε χθεσινή της ανακοίνωση πως δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με τα «Νέα», οι μηχανικοί σε ιδιωτικές συζητήσεις με τους κατοίκους έκαναν λόγο για «μη αναμενόμενες ζημιές» ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν πως σε κάποια σπίτια δεν ανοίγουν καν οι πόρτες τους λόγω καθιζήσεων. Υπολογίζεται ότι πάνω από 16 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα έχουν υποστεί ζημιές λόγω των εργασιών του μετροπόντικα. Οι εργασίες έχουν ήδη ανασταλεί στην περιοχή από τις αρχές Μαΐου ενώ στην ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό» διευκρινίζεται πως η επισκευή των ζημιών είναι στην ευθύνη την αναδόχου εταιρείας.

Κάποιοι ένοικοι των σπιτιών που εμφάνισαν ρωγμές, έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπό τον φόβο κατάρρευσης του κτιρίου, όπως έγινε πρόσφατα στα Πετράλωνα. Άλλοι ενοικιαστές αναφέρουν στα «Νέα» πως οι μόνες ενέργειες που έγιναν στο σπίτι τους, από την στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα, ήταν εργάτες να πριονίσουν τις πόρτες για να έρθουν σε ευθεία με τις κάσες. «Μας είπα όταν θα έρθει και ένας ξυλουργός αλλά δεν ήρθε ποτέ», αναφέρει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι κάτοικοι δεν αντιτίθενται στην κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, όπως στα Εξάρχεια, και απλά ζητούν το έργο να προχωρήσει με πλήρη διαφάνεια. Ο εισαγγελέας έχει διατάξει ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την αναζήτηση των ευθυνών. Για σήμερα, αναμένεται συνάντηση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπείας κατοίκων, στο δημαρχικό μέγαρο. «Δεν μπορείς να ξυπνάς κάθε πρωί και να βλέπεις ρωγμές»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Βασίλειος Πισσάνος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε μία από τις πολυκατοικίες που επηρεάστηκαν από τις εργασίες του Μετρό, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το δράμα που βιώνουν οι κάτοικοι, οι οποίοι νιώθουν απροστάτευτοι απέναντι στην κατασκευαστική κοινοπραξία. Η περιπέτεια για τον κ. Πισσάνο και τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη, όταν ο μετροπόντικας πέρασε κάτω από τα θεμέλιά τους. «Τον Μάρτη του ’26, κατά το πέρασμα του μετροπόντικα κάτω από την πολυκατοικία μας, διαπιστώσαμε πολλές φθορές σε όλη σχεδόν την πολυκατοικία και στα διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους», αναφέρει χαρακτηριστικά.