Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάκης Ρουβάς είχε ένα απρόοπτο ενώ βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν.

Τότε, το παντελόνι που φορούσε ο επιτυχημένος ερμηνευτής είχε σκιστεί. Κάτι αντίστοιχο του συνέβη και πρόσφατα, με το βίντεο που έχει καταγράψει το περιστατικό, να έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές.

Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο TikTok, ο Σάκης Ρουβάς ήταν ντυμένος στα λευκά. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης με την εκρηκτική ενέργεια, φαίνεται πως στη διάρκεια της συναυλίας του, έσκισε κατά λάθος με τις κινήσεις του, το παντελόνι του σε δύο σημεία.