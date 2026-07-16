Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία έως 31 Ιουλίου, μετά χάνεται το ποσό

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει την επιδότηση καυσίμων μέσω του προγράμματος fuel pass.

Η προθεσμία εξαντλείται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όταν οποιοδήποτε εναπομείναν χρηματικό ποσό στην προπληρωμένη κάρτα θα επιστρέψει οριστικά στα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Fuel Pass: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της οικονομικής στήριξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει η κατηγορία του οχήματος που κατέχουν, η μέθοδος που επέλεξαν για την παραλαβή των χρημάτων, καθώς και η γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.

Fuel Pass: Επιδοτήσεις για κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν μόνιμα σε νησιωτικές περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη δικαιούνται υψηλότερη ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για κατοίκους των Σποράδων, της Θάσου, της Σκύρου, της Σαμοθράκης και της Αμμουλιανής. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν 60 ευρώ όταν επιλέγουν τη χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ενώ το ποσό μειώνεται στα 50 ευρώ εφόσον προτιμήσουν την απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.