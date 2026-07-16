Τραγωδία στη Χαλκιδική: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η ανήλικη κόρη - Νεκροί οι γονείς και το βρέφος τους

Οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση γύρω στις 18:20, με το αυτοκίνητο της οικογένειας να συγκρούεται με βυτιοφόρο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους.

Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες, με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Παράλληλα σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και η μεγαλύτερη κόρη, 7 ετών.