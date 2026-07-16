Διάλογος πολιτών και αυτοδιοίκησης στο Αίγιο μέσα από το έργο Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. – IMPACT

Με ενεργή συμμετοχή πολιτών, αιρετών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε στο FAME ROAD HUB το Εργαστήριο Συμμετοχικού Διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και τη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον της Αιγιάλειας

Με τη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στον ανακαινισμένο χώρο του FAME ROAD HUB, στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου, ένα ακόμη Εργαστήριο Συμμετοχικού Διαλόγου του έργου «Ενεργοί Πολίτες στην Αιγιάλεια: Δημοκρατία, Διαφάνεια, Συμπερίληψη» (Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. – IMPACT). Το εργαστήριο αποτέλεσε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας, όπου πολίτες της περιοχής και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αντάλλαξαν απόψεις και συμμετείχαν ενεργά στις βιωματικές δραστηριότητες, με κοινό σημείο αναφοράς τις ανάγκες, τις προκλήσεις και το μέλλον της Αιγιάλειας. Παρούσες και παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης ήταν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αιγιαλείας Μαρία Ιατροπούλου και Νίκος Καραΐσκος, καθώς και η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αιγιαλείας Βασιλική Ψυχράμη. Η συμμετοχή τους δεν περιορίστηκε στην παρουσία τους στη δραστηριότητα, καθώς παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωσή της και έλαβαν ενεργά μέρος στις συμμετοχικές διαδικασίες μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι παρόντες εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχάρησαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση των εργαστηρίων συμμετοχικού διαλόγου, επισημαίνοντας τη σημασία δράσεων που ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ πολιτών και θεσμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Πρόεδρο του Συλλόγου, Γεώργιο Ρόζο, για τις άοκνες προσπάθειες και τη σταθερή συμβολή του στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα για την Αιγιάλεια.

Στο εισαγωγικό μέρος της εκδήλωσης, η Ελένη Κλάγκου μίλησε για τη σημασία της ενεργού πολιτειότητας και ανέδειξε την αξία της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή, στον τοπικό διάλογο και στη διαμόρφωση αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είχε η Ιωάννα Κοτσή, ενώ η Συντονίστρια του έργου, Χαρά Σούχλα, παρουσίασε το πλαίσιο, τους στόχους και τη σύνδεση της συγκεκριμένης δράσης με το ευρύτερο έργο Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν με σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους, όπως το World Café, ο Χάρτης Κοινότητας και το Dot Voting. Μέσα από μικρές ομάδες συζήτησης, ανταλλαγή εμπειριών και συλλογική επεξεργασία ιδεών, είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να καταγράψουν προβληματισμούς, να αναδείξουν προτεραιότητες και να διατυπώσουν προτάσεις για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την προοπτική της Αιγιάλειας.

Ιδιαίτερη αξία στη συγκεκριμένη δράση είχε ακριβώς η συνύπαρξη πολιτών και αιρετών στην ίδια συμμετοχική διαδικασία. Χωρίς τον τυπικό διαχωρισμό ανάμεσα σε ομιλητές και κοινό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ακούσουν ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουν διαφορετικές οπτικές και να συμβάλουν από κοινού στην ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Η διαδικασία ανέδειξε στην πράξη τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου και της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών άμεσης επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το εργαστήριο στο Αίγιο αποτέλεσε συνέχεια της σειράς Εργαστηρίων Συμμετοχικού Διαλόγου που υλοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της Αιγιάλειας. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες δράσεις στο Δημαρχιακό Κτίριο Συμπολιτείας, στον Πρώην Σταθμό ΟΣΕ Κραθίου στην Ακράτα και στο Δημητρόπουλο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες από διαφορετικές τοπικές κοινότητες να εκφράσουν τις ανάγκες και τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση προτάσεων.