Διάλογος πολιτών και αυτοδιοίκησης στο Αίγιο μέσα από το έργο Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. – IMPACT

Με ενεργή συμμετοχή πολιτών, αιρετών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε στο FAME ROAD HUB το Εργαστήριο Συμμετοχικού Διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και τη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον της Αιγιάλειας
Με τη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στον ανακαινισμένο χώρο του FAME ROAD HUB, στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου, ένα ακόμη Εργαστήριο Συμμετοχικού Διαλόγου του έργου «Ενεργοί Πολίτες στην Αιγιάλεια: Δημοκρατία, Διαφάνεια, Συμπερίληψη» (Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. – IMPACT).
Το εργαστήριο αποτέλεσε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας, όπου πολίτες της περιοχής και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αντάλλαξαν απόψεις και συμμετείχαν ενεργά στις βιωματικές δραστηριότητες, με κοινό σημείο αναφοράς τις ανάγκες, τις προκλήσεις και το μέλλον της Αιγιάλειας.
Παρούσες και παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης ήταν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αιγιαλείας Μαρία Ιατροπούλου και Νίκος Καραΐσκος, καθώς και η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αιγιαλείας Βασιλική Ψυχράμη. Η συμμετοχή τους δεν περιορίστηκε στην παρουσία τους στη δραστηριότητα, καθώς παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωσή της και έλαβαν ενεργά μέρος στις συμμετοχικές διαδικασίες μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι παρόντες εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχάρησαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση των εργαστηρίων συμμετοχικού διαλόγου, επισημαίνοντας τη σημασία δράσεων που ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ πολιτών και θεσμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Πρόεδρο του Συλλόγου, Γεώργιο Ρόζο, για τις άοκνες προσπάθειες και τη σταθερή συμβολή του στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα για την Αιγιάλεια.
Στο εισαγωγικό μέρος της εκδήλωσης, η Ελένη Κλάγκου μίλησε για τη σημασία της ενεργού πολιτειότητας και ανέδειξε την αξία της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή, στον τοπικό διάλογο και στη διαμόρφωση αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είχε η Ιωάννα Κοτσή, ενώ η Συντονίστρια του έργου, Χαρά Σούχλα, παρουσίασε το πλαίσιο, τους στόχους και τη σύνδεση της συγκεκριμένης δράσης με το ευρύτερο έργο Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν με σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους, όπως το World Café, ο Χάρτης Κοινότητας και το Dot Voting. Μέσα από μικρές ομάδες συζήτησης, ανταλλαγή εμπειριών και συλλογική επεξεργασία ιδεών, είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να καταγράψουν προβληματισμούς, να αναδείξουν προτεραιότητες και να διατυπώσουν προτάσεις για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την προοπτική της Αιγιάλειας.
Ιδιαίτερη αξία στη συγκεκριμένη δράση είχε ακριβώς η συνύπαρξη πολιτών και αιρετών στην ίδια συμμετοχική διαδικασία. Χωρίς τον τυπικό διαχωρισμό ανάμεσα σε ομιλητές και κοινό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ακούσουν ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουν διαφορετικές οπτικές και να συμβάλουν από κοινού στην ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Η διαδικασία ανέδειξε στην πράξη τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου και της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών άμεσης επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το εργαστήριο στο Αίγιο αποτέλεσε συνέχεια της σειράς Εργαστηρίων Συμμετοχικού Διαλόγου που υλοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της Αιγιάλειας. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες δράσεις στο Δημαρχιακό Κτίριο Συμπολιτείας, στον Πρώην Σταθμό ΟΣΕ Κραθίου στην Ακράτα και στο Δημητρόπουλο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες από διαφορετικές τοπικές κοινότητες να εκφράσουν τις ανάγκες και τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση προτάσεων.
Η σειρά των εργαστηρίων αποτελεί βασική δράση του έργου «Ενεργοί Πολίτες στην Αιγιάλεια: Δημοκρατία, Διαφάνεια, Συμπερίληψη» (Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. – IMPACT), το οποίο υλοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος, στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του NGO Support Centre.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ενεργού πολιτειότητας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ουσιαστικού διαλόγου και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, κοινωνίας των πολιτών και τοπικών φορέων.
Οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αποτελούν σημαντικό υλικό για τη συνέχεια του έργου. Στόχος δεν είναι απλώς η πραγματοποίηση μεμονωμένων συναντήσεων, αλλά η καλλιέργεια μιας ισχυρότερης κουλτούρας συμμετοχής, όπου οι πολίτες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εκφράζονται, να ακούγονται και να συμβάλλουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τον τόπο τους.
Η εμπειρία του εργαστηρίου στο Αίγιο ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ενεργός πολιτειότητα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν δημιουργούνται πραγματικοί χώροι συμμετοχής. Χώροι στους οποίους διαφορετικές φωνές μπορούν να συναντηθούν, οι πολίτες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και ο διάλογος να αποτελέσει αφετηρία για συνεργασία και συλλογική διαμόρφωση προτάσεων για την περιοχή της Αιγιάλειας.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλ΄όγου Σελιανιτίκων 'Ήλιος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Αιγιαλείας για την παραχώρηση του χώρου του FAME ROAD HUB, στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου, καθώς και για την άμεση ανταπόκρισή του στο σχετικό αίτημα του Συλλόγου και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.
Την επιμέλεια του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού από τα Εργαστήρια Συμμετοχικού Διαλόγου έχει ο Νίκος Παπαγιαννόπουλος, συμβάλλοντας στην οπτικοακουστική καταγραφή και τεκμηρίωση των δράσεων του έργου. Βίντεο από τα Εργαστήρια Συμμετοχικού Διαλόγου και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου θα αναρτώνται σταδιακά στο κανάλι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να παρακολουθήσει στιγμιότυπα από τις δράσεις και τη συμμετοχική διαδικασία.
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