Αίγιο: Η υπόθεση Δαλαμάγκα στο επίκεντρο των αυστραλιανών ΜΜΕ

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε, μιλώντας στο 7NEWS, ο πρώην ντετέκτιβ Duncan McNab, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη στην προσπάθεια των αυστραλιανών Αρχών να οδηγήσουν την υπόθεση στο δικαστήριο.

Η εξέλιξη αυτή σχολιάστηκε εκτενώς από αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα Nine News, 7NEWS, SBS και The Daily Telegraph. Στα σχετικά ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση της 25ετούς παραγραφής, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οδήγησε στην απόρριψη του αιτήματος έκδοσης, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως ένα «νομικό εμπόδιο» το οποίο δεν επέτρεψε στην αυστραλιανή Δικαιοσύνη να εξετάσει την υπόθεση.

Ο Δαλαμάγκας έχει πλέον επιστρέψει στην κατοικία του, στο Άλσος Αιγιάλειας , όπου διαμένει μαζί με τη σύντροφό του, χρησιμοποιώντας πλέον το πραγματικό του όνομα.

Η αποφυλάκιση του Τζέιμς Δαλαμάγκα και η απόφαση των ελληνικών δικαστικών Αρχών να μην προχωρήσουν στην έκδοσή του στην Αυστραλία προκάλεσαν ευρεία κάλυψη από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας, τα οποία αντιμετώπισαν την εξέλιξη ως σημαντική αποτυχία στην πολυετή προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ.

Σημαντικό μέρος της δημοσιότητας αφιερώθηκε στις αντιδράσεις της οικογένειας του Γιώργου Γιαννόπουλου. Συγγενείς του θύματος εξέφρασαν δημόσια την απογοήτευση και την αγανάκτησή τους, ζητώντας από την αυστραλιανή κυβέρνηση και προσωπικά από τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να συνεχιστούν οι διπλωματικές και νομικές ενέργειες, ώστε να μην θεωρηθεί η υπόθεση οριστικά λήξασα.

Παράλληλα, σε αρκετές αναλύσεις διατυπώθηκαν ερωτήματα σχετικά με τους χειρισμούς των αυστραλιανών υπηρεσιών, καθώς υπήρξαν αναφορές ότι ενδεχομένως δεν διαβιβάστηκαν εγκαίρως ή με τον απαιτούμενο τρόπο όλα τα απαραίτητα δικαστικά έγγραφα προς τις ελληνικές Αρχές.

Εκτενής ήταν επίσης η αναφορά στο γεγονός ότι ο Δαλαμάγκας φέρεται να διέμενε επί σειρά ετών στην Αχαΐα, εργαζόμενος ως αγρότης και χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα, χωρίς να εντοπιστεί από τις διωκτικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε επί χρόνια εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ προσέφερε και αμοιβή ύψους 200.000 αυστραλιανών δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

Τόσο η NSW Police όσο και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας (AFP) διαμήνυσαν ότι οι έρευνες δεν σταματούν, επισημαίνοντας ότι ο Δαλαμάγκας εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των πλέον καταζητούμενων προσώπων της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες τοποθετήσεις, σε περίπτωση που εγκαταλείψει την Ελλάδα και εισέλθει σε άλλη χώρα όπου ισχύει το διεθνές ένταλμα, ενδέχεται να συλληφθεί.

Οι περιοριστικοί όροι

Μετά την αποφυλάκισή του, στον Δαλαμάγκα επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, του απαγορεύεται η έξοδος από την Ελλάδα, έχει παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στις αρμόδιες Αρχές, υποχρεούται να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οφείλει να διατηρεί μόνιμη κατοικία στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψη του Δαλαμάγκα στην Αχαΐα είχε συλληφθεί και ο 86χρονος πατέρας του, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για υπόθαλψη. Ωστόσο, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι, λόγω της παραγραφής της βασικής πράξης στην Ελλάδα, οι σχετικές διαδικασίες δεν αναμένεται να έχουν συνέχεια ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Πηγή: Εφημερίδα «Γνώμη».