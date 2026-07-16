Ψυχραιμία για... Όσκαρ από Αμερικανίδα δημοσιογράφο: Έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της μια κατσαρίδα!

Εντελώς ατάραχη ήταν δημοσιογράφος από κανάλι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ παρά το ότι μια αρκετά μεγάλη κατσαρίδα περπατούσε πάνω της την ώρα που έδινε ζωντανό ρεπορτάζ.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ μιλούσε σε βραδινή εκπομπή του KTLA για τον καύσωνα στο Λος Άντζελες και το πώς οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν ούτε τις νυχτερινές ώρες.

Στο βίντεο φαίνεται μια κατσαρίδα που ξαφνικά άρχισε να περπατά πάνω στο στέρνο της και τον λαιμό της.