Άριστα στους δύο μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα των ΓΕΛ -ΕΔΕ για το περιστατικό

Διευκρινίσεις για το περιστατικό που σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» δίνει με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), υπογραμμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Ο Ε.Ο.Ε., ως η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει ότι το περιστατικό αφορά αποκλειστικά μία μεμονωμένη διοικητική αστοχία, η οποία εντοπίστηκε σε ένα εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε δύο υποψηφίους διανεμήθηκαν εκ παραδρομής τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Τα συγκεκριμένα θέματα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί, καθώς οι υποψήφιοι των ΓΕΛ είχαν εξεταστεί στο ίδιο μάθημα την προηγούμενη ημέρα.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή οποιασδήποτε διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Όπως τονίζεται, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε απολύτως καμία διαρροή θεμάτων, ενώ το πρόβλημα περιορίστηκε αποκλειστικά στη λανθασμένη διανομή των εξεταστικών θεμάτων σε δύο υποψηφίους.

Για την αντιμετώπιση της διοικητικής αστοχίας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο συγκεκριμένα γραπτά. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, με στόχο τη θεραπεία της διοικητικής αστοχίας, χωρίς υπαιτιότητα των δύο υποψηφίων, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους και να μην υποστούν οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια εξαιτίας λάθους της εξεταστικής διαδικασίας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων εξηγεί ακόμη ότι η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τον λόγο αυτό, δεν υπήρξε δημόσια ανακοίνωση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να διαταράξει το κλίμα ομαλής διεξαγωγής των Πανελλαδικών.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Ε.Ο.Ε. επαναβεβαιώνει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξήχθησαν και φέτος με επιτυχία και ομαλότητα, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν επηρέασε το αδιάβλητο της διαδικασίας. Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή διαβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων, ενώ τα αποτελέσματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης αναμένεται να οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών, όπου αυτές προκύψουν.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ. κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου:

«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων.

Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα. Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».