Λορέντζο Καριέρε: Ο αποχαιρετισμός του κουμπάρου του και το «άλλα σχέδια είχαμε» της συζύγου του, Έλενας Κατραβά

Όσο για τα δύο αγόρια που απέκτησε ο Λορέντζο Καριέρε με τη σύζυγό του «ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου. Εκεί φίλε σκόραρες».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για την Έλενα Κατραβά ήταν «βράχος των βράχων», περιγράφοντας ότι «μόνο σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) το πρωί που μου’πε εκείνο το "άλλα σχέδια είχαμε" και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε: ένα θαύμα…».

Ο κουμπάρους του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002, γράφει για τον φίλο του «ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου» κάνοντας ειδική αναφορά στη σύζυγό του Έλενα Κατραβά και τα δύο παιδιά που απέκτησε το ζευγάρι.

Ραγίζει καρδιές ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από τον κουμπάρο του, Γιάννη Κουτράκη, στον Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε από τη ζωή χθες, Τετάρτη, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Da1Xzloqa10/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Da1Xzloqa10/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Da1Xzloqa10/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiannis Koutrakis (@monsieurkoutrak)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Όλη η ανάρτηση του κουμπάρου του Λορέντζο Καριέρε

Αγαπημένε μου Λορέντζο ,

Μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γαμημένη μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία , όπως και έγινε ?Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα.

Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου , παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων.

Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο. Μόνο σήμερα το πρωί που μου’πε εκείνο το «άλλα σχέδια είχαμε» και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε : ένα θαύμα…

Να ξέρεις κουμπάρε μου πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου

Εκεί φίλε σκόραρες.

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη συμμετοχή του στο «Bar», το ριάλιτι του MEGA που προβλήθηκε το 2002 και αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής. Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά και το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο, ο οποίος πήρε το όνομα του παππού του.

Η σχέση με τη μητέρα του, Ματούλα

Η μητέρα του, η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, κατά κόσμον Διαμάντω Κουτροπούλου υπήρξε μία από τις πιο εκκεντρικές προσωπικότητες της ελληνικής showbiz.

Το 1974 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ ο Ρομπέρτο Καριέρε δημιούργησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών. Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του πέρασαν περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Λίγο πριν από τον θάνατό της το 2023 η Ματούλα είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του OPEN, όπου μίλησε για τη ζωή της, την πορεία της στο τραγούδι και τον κινηματογράφο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ακόμη και για την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή, αποκαλύπτοντας ότι εκεί κατάφερε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά. Παράλληλα είχε αναφερθεί με συγκίνηση στη σχέση της με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, αλλά και στην αγάπη της για τον Τόλη Βοσκόπουλο και τα τραγούδια του.