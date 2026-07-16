Οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν με πανό για τα Φόκλαντ και κινδυνεύουν με τιμωρία από τη FIFA

Πολιτική διάσταση έδωσαν οι παίκτες της Αργεντινής στην νίκη επί της Αγγλίας και την πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι παίκτες της Αργεντινή μετά την επική νίκη τους επί της Αγγλίας με 2-1 έστειλαν το δικό τους μήνυμα με μια ιδιαίτερα σημειολογική κίνηση κάτι το οποίο ίσως πληρώσουν ακριβά.

Οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό, κρατώντας πανό για τα Φώκλαντ, που ανέγραφε: «Τα Νησιά Μαλβίνες (σ.σ. η αργεντίνικη ονομασία) ανήκουν στην Αργεντινή».

Μάλιστα η Αργεντινή κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις από τη FIFA, μετά την κίνηση των ποδοσφαιριστών της να γιορτάσουν την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κρατώντας πανό με το συγκεκριμένο μήνυμα.