Οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν με πανό για τα Φόκλαντ και κινδυνεύουν με τιμωρία από τη FIFA

Οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό, κρατώντας πανό για τα Φώκλαντ, που ανέγραφε: «Τα Νησιά Μαλβίνες (σ.σ. η αργεντίνικη ονομασία) ανήκουν στην Αργεντινή»
Πολιτική διάσταση έδωσαν οι παίκτες της Αργεντινής στην νίκη επί της Αγγλίας και την πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ 2026.
Οι παίκτες της Αργεντινή μετά την επική νίκη τους επί της Αγγλίας με 2-1 έστειλαν το δικό τους μήνυμα με μια ιδιαίτερα σημειολογική κίνηση κάτι το οποίο ίσως πληρώσουν ακριβά.
Οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό, κρατώντας πανό για τα Φώκλαντ, που ανέγραφε: «Τα Νησιά Μαλβίνες (σ.σ. η αργεντίνικη ονομασία) ανήκουν στην Αργεντινή».
Μάλιστα η Αργεντινή κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις από τη FIFA, μετά την κίνηση των ποδοσφαιριστών της να γιορτάσουν την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κρατώντας πανό με το συγκεκριμένο μήνυμα.
Η FIFA εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς που δεν επιτρέπουν την προβολή πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων εντός των αγωνιστικών χώρων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται αντιμέτωπη με την προσοχή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο θέμα. Το 2014, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας είχε δεχθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 λιρών, καθώς οι ποδοσφαιριστές της είχαν παρουσιάσει το ίδιο πανό πριν από τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα απέναντι στη Σλοβενία.
Πρόκειται για τη διαμάχη της Αργεντινής με το Ηνωμένο Βασίλειο για τα νησιά Φώκλαντ, τα οποία στην Αργεντινή είναι γνωστά ως Μαλβίνες.
Οι συγκεκριμένοι Νήσοι είναι αμφισβητούμενο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ανατολικά από την ακτή της Αργεντινής στον Ατλαντικό
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