Φορολογικές δηλώσεις 2026: «Ντόμινο» αλλαγών στις προθεσμίες μετά την παράταση

Ντόμινο αλλαγών σε κρίσιμες προθεσμίες προκαλεί η παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, καθώς η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 24 Ιουλίου συμπαρασύρει σειρά υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορούν πλέον να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αντί της 15ης Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία παραμένει η 31η Ιουλίου.

Η παράταση αφήνει επομένως περιορισμένο χρονικό περιθώριο ανάμεσα στην υποβολή της δήλωσης και στην πληρωμή του φόρου. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 24 Ιουλίου εξακολουθούν να δικαιούνται την έκπτωση 2%, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν εφάπαξ ολόκληρο το ποσό έως τις 31 Ιουλίου.

Οι φορολογικές δηλώσεις και η έκπτωση 2%

Για τα φυσικά πρόσωπα, η βασική καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από τις 15 στις 24 Ιουλίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το δικαίωμα της έκπτωσης 2% στον φόρο που προκύπτει από την εκκαθάριση.

Η προθεσμία πληρωμής, όμως, δεν ακολουθεί την παράταση. Για να χορηγηθεί η έκπτωση, ο συνολικός φόρος θα πρέπει να έχει καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, ανεξάρτητα από το πότε υποβλήθηκε η δήλωση μέσα στη νέα προθεσμία.

Διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η προθεσμία υποβολής παραμένει στις 31 Ιουλίου 2026 και δεν μεταβάλλεται.

Οι δόσεις του φόρου δεν αλλάζουν

Παρά τη μετακίνηση των φορολογικών δηλώσεων, το πρόγραμμα εξόφλησης του φόρου εισοδήματος παραμένει σταθερό. Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.

Η δεύτερη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου, η τρίτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η τέταρτη έως τις 30 Οκτωβρίου, η πέμπτη έως τις 30 Νοεμβρίου και η έκτη έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι δύο τελευταίες δόσεις μεταφέρονται στο 2027, με την έβδομη να λήγει στις 29 Ιανουαρίου και την όγδοη στις 26 Φεβρουαρίου.

Νέα προθεσμία για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος

Η παράταση επηρεάζει και τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο τους προσδιορίστηκε από τη φορολογική διοίκηση.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος μεταφέρεται από τις 14 Σεπτεμβρίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η αλλαγή δεν αφορά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία. Για αυτά η προθεσμία αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος παραμένει η 29η Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταφέρεται επίσης από τις 15 στις 24 Ιουλίου.

Παράλληλα, έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Η αρχική ημερομηνία ήταν η 15η Ιουλίου.

Μεταβολή υπάρχει και στις βεβαιώσεις για μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα από επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία. Η σχετική προθεσμία μεταφέρεται από τις 14 στις 23 Ιουλίου 2026.

Μετακινείται και το πόθεν έσχες

Η αλλαγή της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων επηρεάζει και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, καθώς η σχετική προθεσμία συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις πόθεν έσχες μεταφέρεται από τις 15 στις 24 Οκτωβρίου 2026.

Αντίθετα, δεν αλλάζει η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων, καθώς και από φορολογουμένους που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μέσα στο 2025.