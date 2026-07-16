Πρεμιέρα σήμερα στην Ελλάδα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Με ένα καστ γεμάτο χολιγουντιανούς αστέρες, γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες και την πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με ειδικές κάμερες IMAX

Δεν είναι απλώς μία ακόμη κινηματογραφική πρεμιέρα. Η « Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών, πριν ακόμη φτάσει στις αίθουσες. Η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, βασισμένη στο αθάνατο έπος του Ομήρου, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ενώ στην Ελλάδα σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου. Με ένα καστ γεμάτο χολιγουντιανούς αστέρες, γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες και την πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με ειδικές κάμερες IMAX, η «Οδύσσεια» φιλοδοξεί να μετατρέψει το ταξίδι του Οδυσσέα σε μια πρωτόγνωρη κινηματογραφική εμπειρία.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «Oppenheimer», επιστρέφει με μια ιστορία που συνδυάζει τον μύθο, την περιπέτεια, τη φιλοσοφία και το ανθρώπινο δράμα. Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας – Το καστ που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα

Στον ρόλο του πολυμήχανου Οδυσσέα βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος καλείται να ενσαρκώσει έναν ήρωα που επιστρέφει από τον Τρωικό Πόλεμο ύστερα από δέκα χρόνια απουσίας, αντιμέτωπος όχι μόνο με τέρατα και θεούς αλλά και με τους δικούς του φόβους. Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την πιστή Πηνελόπη, τη γυναίκα που περιμένει τον σύζυγό της στην Ιθάκη, ενώ ο Τομ Χόλαντ αναλαμβάνει τον ρόλο του Τηλέμαχου. Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης: ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, ένας από τους μνηστήρες της Πηνελόπης που διεκδικεί το βασίλειο του Οδυσσέα, η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, η Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη, η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία υποδύεται τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα. Περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη. Λίγο πριν την προβολή οι σταρ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square 13, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική αίθουσα στην αμερικανική μεγαλούπολη με τη δυνατότητα να προβάλλει το φιλμ σε μορφή IMAX 70mm. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της 13ης ταινίας του επιλέγοντας ένα κλασικό σκούρο κοστούμι του οίκου Zegna. Από την πλευρά του, ο Ματ Ντέιμον ήταν ντυμένος με ένα κοστούμι από τη συλλογή Purple Label του οίκου Ralph Lauren. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του Λουσιάνα και την κόρη τους, Ιζαμπέλα. Ο Τομ Χόλαντ που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, εμφανίστηκε με σύνολο Fear of God, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ - που περιμένει το τρίτο της παιδί έχει το ρόλο της Πηνελόπης στο φιλμ - πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με custom δημιουργία του οίκου Prada και κοσμήματα Bulgari. Η Σαμάνθα Μόρτον που ενσαρκώνει τη μάγισσα Κίρκη, εμφανίστηκε με δημιουργία Maison Margiela και κοσμήματα Leviev Diamonds, ενώ η Σαρλίζ Θερόν η οποία υποδύεται την Καλυψώ, επέλεξε ένα σύνολο Dior και κοσμήματα Tiffany & Co. Η Λουπίτα Νιόνγκο με την σειρά της έλαμπε μέσα στην χρυσή δημιουργία υψηλής ραπτικής του Nicholas Oakwell Couture ενώ την συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα Sabyasachi. Η βραβευμένη σταρ έχει διπλό ρόλο στην «Οδύσσεια», καθώς υποδύεται την Ωραία Ελένη και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα.

REUTERS / Isabel Infantes REUTERS / Isabel Infantes REUTERS / Isabel Infantes

Η ιστορία: Το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη

Μετά την πτώση της Τροίας, ο Οδυσσέας ξεκινά το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα του. Όμως ο δρόμος του δεν είναι απλός. Οι θεοί του Ολύμπου παρεμβαίνουν, δοκιμάζοντας την αντοχή και την πίστη του. Ο ήρωας θα βρεθεί αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα, θεϊκές δυνάμεις, εχθρούς και ανθρώπινες αδυναμίες. Η ταινία εστιάζει όχι μόνο στις περιπέτειες του Οδυσσέα αλλά και στο ψυχολογικό βάρος ενός ανθρώπου που επιστρέφει ύστερα από χρόνια πολέμου και αναζητά ξανά την ταυτότητά του. Φρενίτιδα για το IMAX 70mm – Οι θεατές ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, αγόρασαν εισιτήρια έναν χρόνο πριν

Η εμμονή του Κρίστοφερ Νόλαν με τη μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία έχει μετατρέψει την «Οδύσσεια» σε πραγματικό φαινόμενο. Η απόφασή του να γυρίσει ολόκληρη την ταινία με κάμερες IMAX έχει προκαλέσει πρωτοφανή ζήτηση για εισιτήρια, ειδικά στις λίγες αίθουσες που διαθέτουν δυνατότητα προβολής σε IMAX 70mm. Κινηματογραφόφιλοι στις ΗΠΑ κάνουν ταξίδια πολλών ωρών, αλλάζουν πολιτείες ακόμη και κλείνουν εισιτήρια έναν χρόνο πριν, μόνο και μόνο για να δουν την ταινία στη συγκεκριμένη μορφή. Η Άμπερ Κόναγκαν, 29 ετών, από την Καλιφόρνια, αγόρασε το εισιτήριό της πάνω από έναν χρόνο πριν και ετοιμάζεται για τρεις ώρες οδήγησης μέχρι τον πλησιέστερο κινηματογράφο με IMAX 70mm, σύμφωνα με το Variety. Μάλιστα, όταν μια φίλη της τής είπε ότι ήρθε η ώρα να κάνει δεύτερο παιδί, εκείνη απάντησε πως... πρέπει να περιμένει, επειδή η γέννα θα έπεφτε πολύ κοντά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας». Άλλοι θαυμαστές ταξιδεύουν ακόμη πιο μακριά. Ο Τιμ ΜακΧιου πετά από το Πίτσμπουργκ στο Λος Άντζελες μόνο και μόνο για να δει την ταινία σε IMAX 70mm. «Το να δω μια ταινία σε IMAX 70mm ήταν πάντα στη λίστα μου», λέει, εξηγώντας ότι η εμπειρία της επαφής με το πραγματικό φιλμ τον έκανε να αγαπήσει τον κινηματογράφο. Η Universal έκανε κάτι πρωτοφανές: έβγαλε τα εισιτήρια IMAX για την «Οδύσσεια» έναν χρόνο πριν από την πρεμιέρα. Οι περισσότερες προβολές εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ όταν κυκλοφόρησαν νέα εισιτήρια τον Ιούνιο, οι ιστοσελίδες κατέρρευσαν από την τεράστια επισκεψιμότητα. Ορισμένοι θεατές δεν περίμεναν καν να λειτουργήσουν ξανά οι πλατφόρμες. Πήγαν αυτοπροσώπως σε κινηματογράφους για να εξασφαλίσουν θέση. Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη και η μεγάλη συζήτηση για τις γυναίκες στον Όμηρο

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται επίσης την Κλυταιμνήστρα, ρωτήθηκε τι θα ήθελε να ρωτήσει τον Όμηρο αν μπορούσε να τον συναντήσει. Η απάντησή της προκάλεσε σάλο: «Θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς αισθάνεται για τον χρόνο που αφιέρωσε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσε σε αυτές». Πολλοί χρήστες θεώρησαν την τοποθέτησή της άστοχη, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός δεν γνώριζε αρκετά το ομηρικό έργο πριν αναλάβει τον ρόλο.