Μουντιάλ 2026: «Τρελή» ανατροπή μέσα σε 7 λεπτά και θριαμβευτική πρόκριση για την παρέα του Μέσι στον τελικό

Οι Αργεντινοί ανέβασαν την απόδοσή τους, “πίεσαν” για την ανατροπή, είχαν δύο δοκάρια στο ματς και βρήκαν τελικά τα δύο γκολ με τρομερό σουτ του Έντσο Φερνάντες στο 85′ και κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες από ασίστ του Λιονέλ Μέσι στο δεύτερο λεπτό τον καθυστερήσεων. Πανηγύρισαν έτσι μία φοβερή πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία με στόχο το back to back στη διοργάνωση.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο… κακοποίηση του ποδοσφαίρου, η Αγγλία βρήκε το γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, στη μοναδική καλή της στιγμή με τον Γκόρντον, αλλά στη συνέχεια επέτρεψε στην Αργεντινή να βγάλει αντίδραση και να την κλείσει στα καρέ της.

Η Αγγλία έπαιξε με τη… φωτιά και η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι την… έκαψε στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 της Αμερικής, επικρατώντας με ανατροπή 2-1, στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δείτε εδώ το Live του αγώνα.

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Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ επιφυλακτικά στο παιχνίδι και δεν πήραν κανένα ρίσκο στο ματς, γράφοντας αρνητική ιστορία στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αφού δεν είχαν ούτε μία προσπάθεια για γκολ στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης.

Από τα πρώτα λεπτά “κυριάρχησαν” τα πολλά φάουλ και τα σκληρά μαρκαρίσματα, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν μηδαμινές καλές στιγμές στο ματς. Ένα μακρινό σουτ του Έντσο Φερνάντες που έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ήταν ουσιαστικά η μοναδική φάση για ένα γκολ στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα.

Οι δύο ομάδες πήγαν έτσι ισόπαλες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, με το 0-0 να αντικατοπτρίζει και ό,τι ακριβώς συνέβη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Η εικόνα του ματς άλλαξε όμως πλήρως στο δεύτερο μέρος.

Η Αργεντινή είχε μία διπλή ευκαιρία με τον Χουλιάν Άλβαρες στο ξεκίνημα, αλλά ο Πίκφορντ απέκρουσε δύο φορές και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να ανοίξει το σκορ στην πρώτη δική της καλή φάση στο ματς.

Στο 55ο λεπτό, ο Ρότζερς έκανε καταπληκτική σέντρα από δεξιά και ο Γκόρντον πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι για να πλασάρει αμαρκάριστος από κοντά και να γράψει το 1-0 στο ματς.

Η Αργεντινή έβγαλε αμέσως αντίδραση στο ματς και έκλεισε τους Άγγλους στα καρέ τους, δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Στο 69′ ο Πίκφορντ απέκρουσε με δυσκολία μία κεφαλιά του Γκονζάλες, ενώ στο 76′ ο ΜακΆλιστερ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ακολούθησε μία ακόμη σπουδαία επέμβαση του Πίκφορντ σε μακρινό σουτ του Έντσο Φερνάντες, αλλά και μία άστοχη κεφαλιά του Γκονζάλες, πριν έρθει τελικά και το γκολ για τους Αργεντινούς.

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έντσο Φερνάντες με μία νέα “οβίδα” έξω από την περιοχή, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ισοφαρίσει τον αγώνα σε 1-1.

Η ισοφάριση δεν άλλαξε όμως την εικόνα του αγώνα, αφού η Αργεντινή συνέχισε να “σφυροκοπεί” την Αγγλία, η οποία έδειξε να είναι… χαμένη στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να δεχθεί τελικά και το δεύτερο γκολ.

Μετά από ένα δεύτερο δοκάρι με τον ΜακΆλιστερ, η μπάλα έφθασε στο Μέσι στο 90+2′ κι αυτός με μία “μαγική” σέντρα βρήκε τον Λαουτάρο Μαρτίνες, για να πάρει αυτός την κεφαλιά και να πετύχει το 2-1 για την ομάδα του στο ματς.

Η Αγγλία δεν κατάφερε να αντιδράσει στη συνέχεια και η Αργεντινή έφθασε εύκολα στη νίκη στα τελευταία λεπτά, με το 2-1 να της δίνει το “εισιτήριο” για το δεύτερο σερί τελικό της στο Μουντιάλ, όπου και θα αντιμετωπίσει φέτος την Ισπανία.

Οι συνθέσεις στο Αγγλία – Αργεντινή

Αγγλία: Πίκφορντ, Στόουνς (90’+6′ Τόνεϊ), Γκεΐ, Τζέιμς (82′ Μπερν), Σπενς (90’+6′ Ράσφορντ), Ράις (83′ Ο’ Ράιλι), Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Κέιν, Γκόρντον (72′ Κόνσα).

Αργεντινή: Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (81′ Λαουτάρο), Μαρτίνες (73′ Οταμέντι), Ρομέρο, Μολίνα (83′ Μοντιέλ), Παρέδες (64′ Γκονζάλες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Μέσι, Σιμεόνε (73′ Ντε Πολ).