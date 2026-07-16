Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε νέο γύρο επιθέσεων

Ανελέητο είναι το σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν με τις αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο Ιράν. Στόχοι της ήταν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Μπαντάρ Αμπάς, με σκοπό τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στη Μεγάλη Τουνμπ, όπου επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας άμυνας και θέσεις πυραύλων κρουζ.

Όπως ανέφερε η CENTCOM οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την κλιμάκωση.