Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε νέο γύρο επιθέσεων

Σφυροκόπημα στο Ιράν, αντίποινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις
Ανελέητο είναι το σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν με τις αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο Ιράν. Στόχοι της ήταν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Μπαντάρ Αμπάς, με σκοπό τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στη Μεγάλη Τουνμπ, όπου επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας άμυνας και θέσεις πυραύλων κρουζ.
Όπως ανέφερε η CENTCOM οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την κλιμάκωση.
Την ίδια ώρα ο σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ιρανικά drones, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ.
Οι αρχές στο Μπαχρέιν κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν σε ασφαλή σημεία.
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Αζράκ, στην Ιορδανία.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών των ΗΠΑ, μόνιμη εγκατάσταση ραντάρ, καθώς και αποθήκες καυσίμων που βρίσκονται στη βάση.
Σύμφωνα με τον στρατό του Ιράν, η επίθεση εντάσσεται στην ένατη φάση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Saeqeh» και πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την πλευρά του υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Τεχεράνη έχει εκφράσει επιθυμία για συνάντηση. Δήλωσε ακόμη ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί ασκούν πίεση στην ιρανική πλευρά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε επίτευξης συμφωνίας είτε συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
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