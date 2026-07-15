Δύο σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Λέσβου

Δύο σεισμικές δονήσεις, η μία στις 10 και 12 λεπτά και ή δεύτερη τρία λεπτά αργότερα στις 10 και 15 λεπτά, έγιναν αισθητές σε όλη τη Λέσβο απόψε.

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη ήταν έντασης 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και η δεύτερη 3,5 βαθμών. Το εστιακό βάθος της πρώτης ήταν πέντε χιλιόμετρα και της δεύτερης 5,4.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 18 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του Σιγρίου.