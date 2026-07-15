Δύο σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Λέσβου

Δύο σεισμοί μεγέθους 2,7 και 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκαν μέσα σε τρία λεπτά στον θαλάσσιο χώρο βόρεια του Σιγρίου και έγιναν αισθητοί σε όλη τη Λέσβο
Δύο σεισμικές δονήσεις, η μία στις 10 και 12 λεπτά και ή δεύτερη τρία λεπτά αργότερα στις 10 και 15 λεπτά, έγιναν αισθητές σε όλη τη Λέσβο απόψε.
Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη ήταν έντασης 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και η δεύτερη 3,5 βαθμών. Το εστιακό βάθος της πρώτης ήταν πέντε χιλιόμετρα και της δεύτερης 5,4.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 18 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του Σιγρίου.
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