Βρετανία: Συνελήφθη 20χρονος για απειλές κατά του Νάιτζελ Φάρατζ

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, σύμφωνα με την αστυνομία και με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύλληψη αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της Αν Γουίτικαμ, της εκπροσώπου του κόμματος και πρώην υπουργού με τους Συντηρητικούς, σε μια «στοχευμένη επίθεση», όπως την χαρακτηρίζει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι την Τρίτη συνελήφθη ένας άνδρας ηλικίας 20 ετών «με την υποψία ότι έστειλε απειλητικά μηνύματα σε ένα μέλος του κοινοβουλίου», το οποίο, ως συνήθως, δεν κατονομάστηκε. Η σύλληψη «συνδέεται με μια ανάρτηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτήν την χρονιά, η οποία καταγγέλθηκε στην αστυνομία στις 8 Μαΐου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, ο ύποπτος έγραψε στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενος στον Φάρατζ: «Θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι αν κερδίσεις», αναφερόμενος στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Μαΐου στη Βρετανία.

Η πλατφόρμα ενημέρωσε την αστυνομία που συνέλαβε τον νεαρό, στο νότιο Λονδίνο. Παρέμεινε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Ο Φάρατζ έχει εκφράσει πολλές φορές ανησυχίες για την ασφάλειά του. Ο Ζία Γιουσούφ, πρόεδρος του Reform UK, είπε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι ο Φάρατζ έχει δεχτεί περισσότερες από 1.500 απειλές, εκ των οποίων οι 597 ήταν «απειλές θανάτου» από τον περασμένο Φεβρουάριο και υποσχέθηκε ότι κάθε βουλευτής του κόμματος θα φρουρείται «24 ώρες το 24ωρο».

Τον Οκτώβριο του 2025, ένας Αφγανός που έφτασε στη Βρετανία με μια λέμβο και είχε απειλήσει τον Φάρατζ μέσω του TikTok καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών.

Ο Φάρατζ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη βουλευτική έδρα στο Κλάκτον-ον-Σι της νοτιοανατολικής Αγγλίας, μετά το σκάνδαλο για τις δωρεές που έλαβε από εύπορους υποστηρικτές του κόμματός του, χωρίς να τις δηλώσει ποτέ. Θα είναι όμως και πάλι υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην περιφέρειά του στις 13 Αυγούστου.