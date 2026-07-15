Καιρός: Η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια, πότε πέφτει η θερμοκρασία - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του νέου θερμού κύματος να σημειώνεται το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, την Κυριακή 19 Ιουλίου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε κλειστές πεδινές περιοχές, όπου η ζέστη γίνεται πιο έντονη λόγω της απουσίας θαλάσσιας επίδρασης.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος τις επόμενες ημέρες, με εξαίρεση πιθανές μπόρες την Παρασκευή στα ορεινά τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα επηρεάσουν στον ίδιο βαθμό όλες τις περιοχές, καθώς στα ορεινά, στις παράκτιες περιοχές, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη δεν αναμένονται τιμές άνω των 31 βαθμών Κελσίου.

Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.