Κως: Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή μετά από ανατροπή τζετ σκι

Τραγωδία με τζετ σκι σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας με τις έρευνες στις οποίες προέβησαν και οι ελληνικές Αρχές να έχουν τραγική κατάληξη.

Ειδικότερα, κατόπιν ερευνών για τον εντοπισμό αγνοουμένων που επέβαιναν σε τζετ σκι, το οποίο σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές ανετράπη κοντά σε ακτή στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, ανασύρθηκε βορειοανατολικά της Κω από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στο σημείο έχει απογειωθεί ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.