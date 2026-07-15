Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή η κηδεία της μεγάλης ηθοποιού

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά και του θεάτρου Μάρω Κοντού «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.07.2026).

Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αναμένεται να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία, σύμφωνα με το Mega.

Η ίδια είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία στον στενό της φίλο, Νικήτα Κακλαμάνη.

Του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega.

Από τις πρώτες ώρες της δυσάρεστης είδησης, άνθρωποι του θεάτρου, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές την αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα στα social media και δημόσιες δηλώσεις, μιλώντας για τη σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή, αλλά κυρίως για τον ξεχωριστό άνθρωπο που γνώρισαν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το τελευταίο διάστημα η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Είχε προηγηθεί νοσηλεία εξαιτίας τραυματισμού από ατύχημα μέσα στο σπίτι της, γεγονός που δυσκόλεψε περαιτέρω την κατάστασή της.