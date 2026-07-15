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Πάτρα: «Εξαφανισμένο» από τις αφίσες το φανάρι στη Γλαύκου και Ακρωτηρίου - ΦΩΤΟ

Πάτρα: «Εξαφανισμένο» από τις αφίσες το ...

Έντονες διαμαρτυρίες οδηγών για την επικινδυνότητα

Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν οδηγοί για την κατάσταση που επικρατεί στη συμβολή της οδού Γλαύκου με την Ακρωτηρίου, στο ρεύμα καθόδου, όπου το φανάρι φέρεται να είναι σχεδόν αόρατο λόγω αφισών που έχουν τοποθετηθεί πάνω ή γύρω από αυτό.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η περιορισμένη ορατότητα του σηματοδότη δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια οδηγών και δικυκλιστών, ιδιαίτερα σε ώρες αυξημένης κυκλοφορίας. Όπως αναφέρουν, αρκετοί αντιλαμβάνονται το φανάρι την τελευταία στιγμή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απότομα φρεναρίσματα ή ακόμη και σε τροχαία ατυχήματα.

Οι οδηγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να απομακρυνθούν οι αφίσες και να αποκατασταθεί πλήρως η ορατότητα του φωτεινού σηματοδότη. 

Το συγκεκριμένο σημείο είναι από τα πλέον πολυσύχναστα και η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται αναγκαία, προτού σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

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#tags Φανάρια Οδός Ακρωτηρίου
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