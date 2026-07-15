Αλόννησος: Τρίχρονο αγόρι έπεσε από ύψος τριών μέτρων

Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε εκτάκτως ένα 3χρονο αγόρι, το οποίο έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων στην Αλόννησο
Με τραύμα στο κεφάλι οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου ένα τρίχρονο αγόρι το οποίο μαζί με τους γονείς του έκανε διακοπές στην Αλόννησο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το magnesianews.gr, η οικογένεια Ιταλών, βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.
Οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το λιμενικό για να διακομιστεί με το «Άξιον Εστί» στον Βόλο. Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 4.30 το απόγευμα και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε πιθανότητα στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα στην παιδιατρική.
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