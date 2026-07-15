Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική σκηνή της ηθοποιού στη “Γη της Ελιάς”

Στην σειρά του MEGA “Γη της Ελιάς” συμμετείχε τα τελευταία χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη (15/7).

Η αγαπημένη ηθοποιός υποδύθηκε την Μαρία Αναγνώστου τη μητέρα της Αθηνάς (Άντζελα Γκερέκου).

Το επεισόδιο 118 που προβλήθηκε στις 7/5 ήταν η τελευταία σκηνή της Μάρω Κοντού στην επιτυχημένη σειρά του MEGA.

Η τελευταία σκηνή της Μάρως Κόντου στη “Γη της Ελιάς”