Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική σκηνή της ηθοποιού στη “Γη της Ελιάς”

Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά της Μάρως Κοντού ήταν η συμμετοχή της στη σειρά του MEGA “Γη της Ελιάς”
Στην σειρά του MEGA “Γη της Ελιάς” συμμετείχε τα τελευταία χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη (15/7).
Η αγαπημένη ηθοποιός υποδύθηκε την Μαρία Αναγνώστου τη μητέρα της Αθηνάς (Άντζελα Γκερέκου).
Το επεισόδιο 118 που προβλήθηκε στις 7/5 ήταν η τελευταία σκηνή της Μάρω Κοντού στην επιτυχημένη σειρά του MEGA.
Η τελευταία σκηνή της Μάρως Κόντου στη “Γη της Ελιάς”
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