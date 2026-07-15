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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ-ΚΟΚΚΟΣΗ
ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ,
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΝΟ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α! ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

¨Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ¨ ΣΠΑΤΑ

*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα

Κάτω Αχαΐα- τηλ. 26930 22077.

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