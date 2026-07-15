Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ-ΚΟΚΚΟΣΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ,
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΝΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΣΠΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α! ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
¨Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ¨ ΣΠΑΤΑ
*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα
Κάτω Αχαΐα- τηλ. 26930 22077.
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