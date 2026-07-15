Η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε τον Έλληνα αγρότη στις πολυεθνικές

Η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Η κλιματική κρίση, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και η έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για χιλιάδες αγροτικές οικογένειες.

Την ώρα που ο Έλληνας αγρότης αγωνίζεται να κρατήσει ζωντανή την παραγωγή του, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα της ελληνικής υπαίθρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η πρόσφατη ευρωπαϊκή απόφαση για τις Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGTs) δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια, την ενημέρωση του καταναλωτή, το καθεστώς των πατεντών και τον κίνδυνο μεγαλύτερης συγκέντρωσης της αγοράς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο νέων εξαρτήσεων των παραγωγών από μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν πατενταρισμένο γενετικό και πολλαπλασιαστικό υλικό.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μια απλή τεχνική απόφαση. Αφορά το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τη διατροφική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, την προστασία της αυθεντικότητας των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και τελικά, την ίδια την παραγωγική ταυτότητα της χώρας.

Η ελληνική ύπαιθρος δεν ζητά προνόμια. Ζητά δίκαιους κανόνες, προστασία της παραγωγής, διαφάνεια στην αγορά και ουσιαστική στήριξη.

Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική που θα διασφαλίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος θα υπηρετεί τον παραγωγό και την κοινωνία και δεν θα δημιουργεί νέες εξαρτήσεις.

Αυτό προϋποθέτει μια διαφορετική πολιτική αντίληψη από εκείνη που σήμερα εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κατερίνα Σολωμού

Καθηγήτρια Ιατρικής

Μέλος Κεντρικής επιτροπής και Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ