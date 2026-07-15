Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Οίτυλο της Μάνης όταν μία οδηγός - από λάθος χειρισμό προφανώς - βούτηξε με το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να… κολυμπάει στην πισίνα.

Μέσα στο ΙΧ βρισκόταν η οδηγός η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμενο αυτοκίνητο στη συνέχεια απεγκλώβισε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βουτά στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα όπου βγάζει από το πίσω κάθισμα έναν μικρόσωμο σκύλο αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούν με... απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός βγάζει από μέσα προσωπικά αντικείμενα.