Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο αφέθηκαν ο δύο κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή ένας εργαζόμενος και ακόμη δύο να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Τόσο στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών όσο και στον ενοικιαστή του βυτιοφόρου οχήματος επιβλήθηκε όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί και κατά περίσταση αφορούν στα αδίκημα της κακουργηματικής έκρηξης και τους κακουργηματικού εμπρησμο από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρωπο καθώς και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας συντετριμμένος, ενώ φαίνεται πως ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που δέχθηκε να παραμείνει στο χώρο της επιχείρησης το όχημα προκειμένου να επισκευαστεί, ήταν πως δεν υπήρχε το ανταλλακτικό αυθημερόν.

Είπε χαρακτηριστικά: “Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ’ οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα”.

Από την πλευρά του ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου φέρει να είπε πως είχε ενημερώσει σχετικά με την προπάνιο την επιχείρηση: “Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου”, είπε κατά πληροφορίες.