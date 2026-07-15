Κυψέλη: Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους - «Ζούμε σε έναν φόβο, θέλουμε γραπτή βεβαίωση για τις φθορές που έχουν προκληθεί»

Πολλές είναι οι καταγγελίες των κατοίκων της Κυψέλης που έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις ρωγμές που δημιουργήθηκαν σε σπίτια εξαιτίας της διάνοιξης της Γραμμής 4 του μετρό. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε και παρέμβαση εισαγγελέα.

Χάρης Δούκας για Κυψέλη: «Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» – Ζητεί συνάντηση με το υπουργείο Υποδομών και την Ελληνικό Μετρό

Η περιοχή στην οποία υπάρχουν τα προβλήματα, είναι αυτή ανάμεσα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και της πλατείας Κυψέλης, ενώ είναι περισσότερες από 15 οι πολυκατοικίες που εμφάνισαν ρωγμές. Πολλοί κάτοικοι είναι ανήσυχοι και καταγγέλλουν και ζημιές στα σπίτια τους. Όλοι τους αποδίδουν τις ρωγμές και τις ζημιές στις εργασίες για την κατασκευή μετρό στην περιοχή.

Όσο για την εικόνα που περιγράφεται στους δρόμους της περιοχής, αυτή είναι μία με ρωγμές σε σπίτια, αποκολλήσεις υλικών, ακόμα και νερά που αναβλύζουν σε υπόγεια. Οι κάτοικοι τονίζουν πως δεν πρόκειται για θέμα αισθητικής, αλλά θέλουν να γνωρίζουν εάν υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα των κτιρίων.

Σύμφωνα με το Mega, κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.

«Ζούμε σαν οικογένεια 47 χρόνια. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Το σπίτι και το δικό μου, όπως και τα διπλανά, έστεκαν όλα αυτά τα χρόνια, περάσαμε σεισμούς και μεγάλους, περάσαμε διάφορα, εμείς προσωπικά δεν καταλαβαίναμε ούτε τους σεισμούς.

Από τη στιγμή που πέρασε ο μετροπόντικας, σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται ρωγμές, πολύ μικρού εύρους, σε όλο το σπίτι. Στην τοιχοποιία. Κάθετες, διαγώνιες και στα παράθυρα διαγώνιες.

Ξέρουμε ότι η Φωκίωνος ήταν ρέμα. Δεν υπάρχει από κάτω σταθερό, πετρώδες έδαφος. Υπάρχει υδάτινος ορίζοντας. Δεν μπορεί οι επιστήμονες που δεν μας λένε τις μετρήσεις τους και κάνουν την έρευνα να μην γνωρίζουν και να μην λάβουν υπόψη τους πριν βάλουν τον μετροπόντικα να σκάβει.

Έχουμε καλέσει μηχανικό αλλά θέλουμε να πάμε δικαστικά. Το θέμα είναι να γίνουν μελέτες στατικές και να τις καλύψουν οικονομικά.

Ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει 20.000 διαθέσιμα για στατικό έλεγχο ούτε 4.000 για οπτικό έλεγχο. Κι αυτά για να πας στα δικαστήρια είναι απαραίτητα έγγραφα.

“Ποιος μας βεβαιώνει ότι είμαστε ασφαλείς να κοιμηθούμε στα σπίτια μας;”

Φωνάξαμε την αστυνομία, έγινε αυτοψία πήραμε και βεβαίωση, αλλά ποιος μας διαβεβαιώνει ότι είμαστε ασφαλείς να κοιμηθούμε σπίτια μας; Εμείς με κάθε θόρυβο πετιόμαστε επάνω. Τρέμουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει», τονίζει ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην περιοχή.

«Είμαι ιδιοκτήτης. Τον Μάρτιο πέρασε ο μετροπόντικας κάτω από την πολυκατοικία μας δημιούργησε βλάβες στους τοίχους, στους κοινόχρηστους και στα διαμερίσματα όλα. Παρόλες τις εγγυήσεις που είχαμε ότι θα αποκατασταθούν τα σπίτια, θέλαμε να έχουμε γραπτές ότι δεν έχει δημιουργηθεί θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου. Θέλαμε να μας δώσουν τις μετρήσεις.

Σαν πολυκατοικία, όπως κι άλλες πολυκατοικίες, γιατί υπάρχουν πολλές στον αριθμό, στείλαμε mail στην Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία, απαντήσαν αλλά χωρίς να μας στείλουν τις μετρήσεις.

Εμείς για να αποκαταστήσουμε τις βλάβες πρέπει να έχουμε τις μετρήσεις για τη στατικότητα. Για την ασφάλειά μας. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν φόβο. Δεν ξέρουμε εάν έχει υποστεί η πολυκατοικία μας στατικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή θα παραμείνουμε (στο διαμέρισμα) γιατί δεν έχουμε πού αλλού να πάμε, κάποιοι άλλοι όμως, από διπλανές πολυκατοικίες, έχουν φύγει. Και καλά κάνουν. Αν είχαμε γραπτές εγγυήσεις ότι δεν υπάρχει θέμα με την ασφάλεια του κτιρίου, θα είχαμε ενημερώσει και την κοινοπραξία να έρθει να μας αποκαταστήσει, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν πει.

Η κοινοπραξία μας είχε ενημερώσει ότι η πολυκατοικία είχε καθίζηση 1,8 εκατοστά. Ομοιόμορφη”.