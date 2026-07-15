ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας: Συνάντηση για την ενημέρωση των κατοίκων της Ξερόλακκας για την πιστοποίηση

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων, κ. Αθανάσιο Καραθανασόπουλο, και τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, κ. Χρήστο Νικολόπουλο είχε, κατόπιν αιτήματός τους για ενημέρωση, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και συνεζίζει:

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Αλεξόπουλος ενημέρωσε αναλυτικά για την πιστοποίηση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας, καθώς και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας για ακόμη έναν χρόνο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αδειοδότηση για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στην Ξερόλακκα, υποδομές που είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Φλόκα, με τον πρόεδρο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας να επισημαίνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ τόνισε πως η πιστοποίηση του Φορέα ήταν προαπαιτούμενο για τη συνέχιση χρηματοδότησης του έργου έως της ολοκλήρωσής του.

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος στόχος, είναι το Εργοστάσιο στο Φλόκα να έχει ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και να ακολουθήσει η αποκατάσταση του χώρου.

Από την πλευρά τους, ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων και ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής ΧΥΤΑ Ξερόλακκας ευχαρίστησαν τον κ. Αλεξόπουλο για την αναλυτική ενημέρωση και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι εμπιστεύονται τους χειρισμούς του και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.