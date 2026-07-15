Το απόγευμα της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠ Δροσιάς του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, τα παιδιά, μέσα από το θεατρικό δρώμενο «Το γκρι χωριό και ο κλέφτης των χρωμάτων» που παρουσίασαν, πέρασαν μηνύματα συμπερίληψης και αποδοχής της διαφορετικότητας και στην συνέχεια παρουσίασαν παιχνίδια σκυταλοδρομίας, τα οποία απαιτούν κίνηση, παρατηρητικότητα και ευστοχία και αναπτύσσουν την ομαδικότητα και την συνεργασία μέσα στην ομάδα. Η γιορτή των παιδιών έκλεισε με μουσική και όμορφα τραγούδια.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Θεόδωρος Τουλγαρίδης ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά και το προσωπικό του ΚΔΑΠ και παράλληλα τόνισε την ανάγκη για στελέχωση των κοινωνικών δομών με το απαραίτητο, μόνιμο προσωπικό και την παροχή από την κυβέρνηση των απαραίτητων πόρων για την λειτουργία τους.

Στην γιορτή παραβρέθηκαν, η Γεωργία Ταλαμπούκα, μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ και η Προϊσταμένη των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ Κατερίνα Νικολακοπούλου, πλήθος γονιών και φίλων των παιδιών.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο υπεύθυνος της δομής, Βασίλειος Μπουζαλάς παιδαγωγός, η Βάσω Νικολάου νηπιαγωγός και ο Γιώργος Μακρίδης, μουσικός.

***Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ΚΟΔΗΠ, αναφέρονται στα παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και ο παιδαγωγικός τους στόχος είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και όλους τους τρόπους προσωπικής έκφρασης και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από οργανωμένες και κατάλληλα πλαισιωμένες δραστηριότητες. Λειτουργούν καθημερινά εκτός ωραρίου του σχολείου.

***Το ΚΔΑΠ Δροσιάς, στεγάζεται επί της Καλαβρύτων και Νίκαιας (απέναντι από το νοσοκομείο «Άγ. Ανδρέας»), εντός του 15ου & 16ου σχολικού συγκροτήματος.

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