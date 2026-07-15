Ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό έργο GreenSentinel στο Αίγιο

Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου GreenSentinel – “Integrative Biodiversity and Pollution Sentinels” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, από τις 19:00 έως τις 21:00, στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου – Fame Road Hub, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 57 στο Αίγιο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, το GreenSentinel υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI–A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως βασικό στόχο την προστασία και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας, καθώς και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πιέσεων και της ρύπανσης. Μέσα από τη συνεργασία φορέων από την Ελλάδα και την Ιταλία, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τη γνώση γύρω από τα φυσικά οικοσυστήματα, να αναπτύξει σύγχρονες πρακτικές περιβαλλοντικής παρακολούθησης και να ενεργοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες στην προστασία της κοινής φυσικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Δημάρχου Αιγιαλείας, Παναγιώτη Ανδριόπουλου και θα συνεχίσει με παρουσίαση των στόχων, των δράσεων και του ρόλου του Δήμου Αιγιαλείας στο έργο από την Project Manager, Κωνσταντίνα Ζάχου.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Γεωπάρκου Χελμού–Βουραϊκού από τη γεωλόγο Πηνελόπη Παπαδοπούλου, με έμφαση στη βιοποικιλότητα και στις προκλήσεις προστασίας της φυσικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη θεματική συζήτηση «Η βιοποικιλότητα δίπλα μας: Από τη γνώση στην προστασία», με τη συμμετοχή της Πηνελόπης Παπαδοπούλου, της Μαρίας Πανίτσα και του Δρ. Γεωργίου Μήτσαινα, υπό τον συντονισμό της Θεοδώρας Τσώκου (Τεχνικός Σύμβουλος έργου GreenSentinel).

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

· Gargano National Park

· GOEL Social Cooperative Society

· Comunita Progetto Sud Association

· Δήμος Αιγιαλείας

· Δήμος Σάμης

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο Αίγιο με πρωτοβουλία του Δήμου Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο εταιρικό σχήμα του GreenSentinel, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τη σημασία της βιοποικιλότητας και την ανάγκη συλλογικής δράσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το έργο GreenSentinel – “Integrative Biodiversity and Pollution Sentinels” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.