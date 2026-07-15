ΣΥΡΙΖΑ: Το Σάββατο η εκλογή προέδρου - Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

Το Σάββατο, στις 9 το πρωί αναμένεται να διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Υποψήφιοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Την ίδια ημέρα πάντως θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποφασίσει τα κομματικά όργανα και την προετοιμασία για τις εκλογές.

Στην σημερινή της συνεδρίαση, εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας της ΚΟ, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης.

Μετά την εκλογή του ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε, στο περιστύλιο της Βουλής: «Η ανάθεση της θέσης του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία από τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συνοδεύεται από τη βαριά ευθύνη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση, να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο Κοινοβούλιο απέναντι στις πολιτικές που γεννούν την ακρίβεια, τη διαφθορά, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας και που τελικά κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά».

Σημείωσε τέλος ότι θα αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατόπιν δηλώσεώς του.

Στην σημερινή διαδικασία πήραν μέρος επτά, μόλις, βουλευτές.

Σημειώνεται ότι μετά και τις σημερινές αποχωρήσεις των Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Μαρίνας Κοντοτόλη και Χάρη Μαμουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα είναι στην 4η θέση, κάτω από αυτή του ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές. Τις προσεχείς ημέρες θα μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός τους, καθώς αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον 47.