Φορτούνα Σιτάρντ: Τι δείχνει το «μοντέλο Γκιουν» για την Παναχαϊκή

Ο Ισιτάν Γκιουν Γκιουν εμφανίζεται στη νέα εποχή της Παναχαϊκής με ένα ισχυρό επιχείρημα: «Το έχουμε ξανακάνει». Η αναφορά αφορά τη Φορτούνα Σιτάρντ, την ολλανδική ομάδα που ανέλαβε το 2016 και οδήγησε δύο χρόνια αργότερα στην Eredivisie και η οποία παρεμπιπτόντως είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού σε φιλικό της 17/7.

Η ιστορία, όμως, δεν χωρά ούτε σε έναν θρίαμβο ούτε σε μια αποτυχία. Αγωνιστικά, η Φορτούνα αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία. Οικονομικά, οι επίσημοι ισολογισμοί περιγράφουν έναν σύλλογο που εξακολουθεί να εξαρτάται αποφασιστικά από τους μετόχους και τους χρηματοδότες του.

Από το χείλος του γκρεμού στην Eredivisie

Όταν ο Γκιουν απέκτησε το 85% της Φορτούνα τον Ιούλιο του 2016, η ομάδα βρισκόταν υπό ασφυκτική οικονομική πίεση. Έπρεπε να εξοφλήσει μέρος των χρεών της μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ η KNVB είχε κρίνει ότι τα οικονομικά στοιχεία δεν παρείχαν επαρκή ασφάλεια για τη συνέχιση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Δύο χρόνια αργότερα η Φορτούνα πανηγύρισε την άνοδο, επιστρέφοντας στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 16 χρόνια. Στα χρόνια που ακολούθησαν παρέμεινε σταθερά στην Eredivisie. Αυτό είναι το πραγματικό και μετρήσιμο επίτευγμα της εποχής Γκιουν.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Η αγωνιστική καθιέρωση δεν συνοδεύτηκε από οικονομική αυτάρκεια. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δίνουν την ακόλουθη εικόνα:

Χρήση Έσοδα Αποτέλεσμα Υποχρεώσεις Αρνητικά ίδια κεφάλαια Θέση

2022-23 €10,37 εκ. -€7,56 εκ. €24,14 εκ. -€14,94 εκ. 13η

2023-24 €14,04 εκ. -€3,55 εκ.* €20,98 εκ. -€14,14 εκ. 10η

2024-25 €13,94 εκ. -€4,12 εκ. €19,60 εκ. -€13,20 εκ. 11η

* Το αποτέλεσμα 2023-24 είναι το διορθωμένο συγκριτικό ποσό των οικονομικών καταστάσεων 2024-25.

Μέσα σε τρεις χρήσεις η Φορτούνα εμφάνισε αθροιστικές ζημιές περίπου €15,2 εκατ. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν, όπως και το αρνητικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Η βελτίωση, όμως, υποστηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό από διαγραφές μετοχικών δανείων και νέες εισφορές των μετόχων.

Το ακριβό πείραμα του 2022

Η χρήση 2022-23 είναι ίσως η πιο διδακτική. Η Φορτούνα εγκατέλειψε την προηγούμενη πολιτική των φθηνών, ελεύθερων ή δανεικών ποδοσφαιριστών, κατέβαλε σημαντικά ποσά για μεταγραφές και απέκτησε τον Μπουράκ Γιλμάζ με χρηματοδοτική στήριξη του μειοψηφούντος μετόχου Principion.

Το αποτέλεσμα ήταν υψηλές προσδοκίες, αλλαγή προπονητή πολύ νωρίς, 13η θέση και ζημιά €7,56 εκατ. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν από €8,14 εκατ. σε €13,46 εκατ.

Την επόμενη σεζόν η πολιτική άλλαξε. Εκτός από μία ενεργοποίηση οψιόν, η Φορτούνα κινήθηκε με ελεύθερους και δανεικούς. Με χαμηλότερο μπάτζετ προσωπικού τερμάτισε 10η - την καλύτερη θέση της από το 1999.

Το ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι η καλύτερη αγωνιστική χρονιά δεν ήρθε με τη μεγαλύτερη δαπάνη, αλλά μετά την επιστροφή σε πιο αυστηρή οικονομική πολιτική.

Το «κέρδος» που έγινε ζημιά

Υπάρχει και ένα εύρημα με ιδιαίτερο δημοσιογραφικό βάρος. Ο αρχικός απολογισμός του 2023-24 εμφάνιζε κέρδος περίπου €804.000. Στον επόμενο ισολογισμό η ίδια η Φορτούνα αναγνώρισε «ουσιώδες λογιστικό σφάλμα»: διαγραφή μετοχικού δανείου €4,35 εκατ. είχε καταγραφεί ως λειτουργικό έσοδο, ενώ έπρεπε να καταχωριστεί ως εισφορά κεφαλαίου.

Μετά τη διόρθωση, το κέρδος μετατράπηκε σε ζημιά €3,55 εκατ. Η διόρθωση δεν άλλαξε το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων και δεν είχε ταμειακό αποτέλεσμα. Άλλαξε, όμως, ριζικά την εικόνα της λειτουργικής επίδοσης του συλλόγου.

Η εξάρτηση από τους μετόχους

Στις 30 Ιουνίου 2025 η Φορτούνα είχε διαθέσιμα μόλις €32.000, αρνητικά ίδια κεφάλαια €13,2 εκατ. και δείκτη ρευστότητας 17%.

Οι μέτοχοι είχαν προηγουμένως ενισχύσει το κεφάλαιο κατά περίπου €5 εκατ., κυρίως μέσω διαγραφής δανείων. Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της επόμενης σεζόν υπογράφηκαν νέες δανειακές συμφωνίες.

Η διοίκηση υποστήριξε ότι η συνέχιση της λειτουργίας είναι εξασφαλισμένη και ο ορκωτός ελεγκτής δεν διατύπωσε τροποποιημένη γνώμη. Παράλληλα, όμως, η ίδια η έκθεση αναφέρει ρητά ότι ο σύλλογος παραμένει εξαρτημένος από τη στήριξη των μετόχων και την έγκαιρη διάθεση των συμφωνημένων κεφαλαίων.

Ο ίδιος ο Γκιουν είχε αναγνωρίσει τον Μάρτιο του 2025 την αύξηση των υποχρεώσεων. Υποστήριξε ότι η Φορτούνα δεν έχει τόσο πρόβλημα εξόδων όσο πρόβλημα εσόδων, καθώς δεν πέτυχε τις αναμενόμενες εμπορικές συμφωνίες και πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

Και ένα ζήτημα διακυβέρνησης

Η τελευταία έκθεση της Φορτούνα καταγράφει επίσης ότι ο λογιστικός έλεγχος εντόπισε αδυναμίες στην εσωτερική οργάνωση και ειδικότερα ανεπαρκή διάκριση αρμοδιοτήτων σε ουσιώδεις διαδικασίες, όπως οι μεταγραφές και οι πληρωμές. Ο σύλλογος αναφέρει ότι απάντησε με σαφέστερο διαχωρισμό ρόλων, εφαρμογή της αρχής των τεσσάρων ματιών και ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου.

Η επισήμανση δεν αποδίδει προσωπική ευθύνη στον Γκιουν. Αποκτά, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα που ο ίδιος δηλώνει ότι οι τομείς εξειδίκευσής του στην Παναχαϊκή θα είναι η οικονομική διαχείριση, η εταιρική διακυβέρνηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Η αναγκαία διόρθωση για τη σημερινή θέση του

Ο Γκιουν δεν είναι πλέον πρόεδρος της Φορτούνα. Στις 30 Ιουνίου 2025 αποχώρησε από την προεδρία του εποπτικού συμβουλίου και από την καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Παραμένει μέτοχος και, σύμφωνα με τον σύλλογο, διατηρεί συμμετοχή στο παρασκήνιο.

Συνεπώς, αρκετές ελληνικές αναφορές που εξακολουθούν να τον παρουσιάζουν ως ενεργό πρόεδρο ή σημερινό απόλυτο ιδιοκτήτη της Φορτούνα χρειάζονται διόρθωση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Παναχαϊκή

Το αποτύπωμα του Γκιουν δεν είναι αμελητέο. Ανέλαβε μια ομάδα που κινδύνευε, την οργάνωσε, την ανέβασε κατηγορία και την κράτησε επί χρόνια στο ανώτατο επίπεδο. Διαθέτει πραγματική εμπειρία σε περιβάλλον ποδοσφαιρικής κρίσης.

Η Φορτούνα, όμως, δείχνει επίσης ότι το μοντέλο του δεν εξασφάλισε οικονομική αυτονομία. Η αγωνιστική σταθερότητα διατηρήθηκε χάρη σε επαναλαμβανόμενη χρηματοδότηση, δάνεια, εγγυήσεις και διαγραφές απαιτήσεων από μετόχους.

Γι' αυτό το βασικό ερώτημα για την Παναχαϊκή δεν είναι αν ο Γκιουν γνωρίζει πώς να ανεβάσει το αγωνιστικό επίπεδο. Το έχει αποδείξει.

Το ερώτημα είναι ποιος θα χρηματοδοτεί το σχέδιο, με πόσα χρήματα, για πόσο διάστημα και με ποιους εσωτερικούς ελέγχους.