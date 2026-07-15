Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα - Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Τραγικό θάνατο βρήκε ηλικιωμένη γυναίκα μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη από το διαμέρισμα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη σορό της εντοπίστηκαν σοβαρά εγκαύματα.

Εκτός από την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο σύζυγός της, ηλικίας περίπου 80 ετών, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος , αναφέρει το newsit. Παράλληλα, ένοικοι της πολυκατοικίας φέρονται να προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα αλλά δεν μπόρεσαν.