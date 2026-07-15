Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα - Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτι...

Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ο σύζυγός της

Τραγικό θάνατο βρήκε  ηλικιωμένη γυναίκα μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη από το διαμέρισμα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη σορό της εντοπίστηκαν σοβαρά εγκαύματα.

Εκτός από την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο σύζυγός της, ηλικίας περίπου 80 ετών, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος , αναφέρει το newsit. Παράλληλα, ένοικοι της πολυκατοικίας φέρονται να προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα αλλά δεν μπόρεσαν.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Πατήσια Νεκρή
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac ","\u03a0\u03b1\u03c4\u03ae\u03c3\u03b9\u03b1","\u039d\u03b5\u03ba\u03c1\u03ae"]
838140
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις