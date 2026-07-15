Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στη Σουρωτή

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε στις 17:12 για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, καλώντας όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του οικισμού να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά.



Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου Θέρμης, συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης.



Υπενθυμίζεται ότι στις 16:15, είχε σταλεί ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής, προειδοποιώντας για την πυρκαγιά. Ωστόσο, καθώς το μέτωπο εξελισσόταν, οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση νέας ειδοποίησης, ζητώντας την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από το βόρειο τμήμα του οικισμού με κατεύθυνση προς τα Βασιλικά.



Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την εξέλιξη της επιχείρησης. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς πριν απειληθούν κατοικημένες περιοχές.