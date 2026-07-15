Ναύπακτος: Αντίστροφη μέτρηση για το AHEPA Beach Volley CUP

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται για το AHEPA CUP 2026 Beach Volleyball Tournament, καθώς στις 18 και 19 Ιουλίου η Ναύπακτος υποδέχεται για ακόμη μία χρονιά μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις beach volleyball στην Ελλάδα.

Αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα θα αγωνιστούν στις δημοτικές εγκαταστάσεις beach volley της παραλίας Βαριάς, διεκδικώντας το τρόπαιο του AHEPA CUP 2026. Το τουρνουά, που διεξάγεται φέτος για 13η χρονιά, αποτελεί πλέον θεσμό για το ελληνικό beach volleyball και αναμένεται να προσφέρει δυνατές αναμετρήσεις, υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και πλούσιο θέαμα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου, ενώ η διοργάνωση θα κορυφωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, με τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό, που θα ξεκινήσει στις 19:00.

Το AHEPA CUP 2026 διοργανώνεται από το τμήμα Ναυπάκτου AHEPA Lepanto 1571, σε συνδιοργάνωση με τον αθλητικό σύλλογο Ομόνοια Ναυπάκτου, ενώ έχει την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τη φετινή διοργάνωση αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και στελέχη της AHEPA Hellas, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του AHEPA CUP ως ενός από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της Οργάνωσης στην Ελλάδα.

Η AHEPA προσκαλεί τους φίλους της, καθώς και όλους τους φίλους του αθλήματος, να βρεθούν στην παραλία Βαριάς και να απολαύσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του Beach volleyball, με αποκορύφωμα τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου στις 19:00, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές του AHEPA CUP 2026.