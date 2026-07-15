Meteo: Πάνω από 37 βαθμούς σήμερα στην Κάτω Αχαΐα

Μικρή άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τοπικά στους 37-38 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/07, παρουσιάζονται στον σχετικό χάρτη.