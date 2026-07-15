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Meteo: Πάνω από 37 βαθμούς σήμερα στην Κάτω Αχαΐα

Meteo: Πάνω από 37 βαθμούς σήμερα στην Κάτω Αχαΐα

Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Μικρή άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τοπικά στους 37-38 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/07, παρουσιάζονται στον σχετικό χάρτη.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Meteo Κάτω Αχαΐα
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