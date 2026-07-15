Παναχαϊκή: Ποιος είναι ο Ισιτάν Γκιουν

Το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας εποχής της Παναχαϊκής δεν είναι άγνωστο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Ισιτάν Γκιουν έχει περάσει από την εκτελεστική και διοικητική λειτουργία της Γαλατασαράι, απέκτησε τη Φορτούνα Σιτάρντ όταν κινδύνευε να χάσει την επαγγελματική της άδεια και σήμερα συμμετέχει στο σχήμα που ανέλαβε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος των «κοκκινόμαυρων».

Δεν πρόκειται, πάντως, για έναν παραδοσιακό ποδοσφαιρικό πρόεδρο ούτε για επιχειρηματία με δημοσιοποιημένη περιουσία και έντονη παρουσία έξω από τον χώρο του αθλητισμού. Το προφίλ του είναι περισσότερο εκείνο του οικονομολόγου και του στελέχους επενδύσεων που πέρασε σταδιακά στο football management.

Από την Άγκυρα στη Νέα Υόρκη

Το πλήρες όνομά του είναι Οζγκιούρ Ισιτάν Γκιουν - Özgür Işıtan Gün. Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1975 στην Άγκυρα και είναι σήμερα 50 ετών.

Μετά το Kadıköy Anadolu Lisesi της Κωνσταντινούπολης σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, από το οποίο αποφοίτησε το 1998. Το 2000 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στα διεθνή χρηματοοικονομικά στο City University of New York, δηλαδή στο CUNY.

Η διευκρίνιση έχει σημασία, επειδή σε αρκετά ελληνικά δημοσιεύματα εμφανίζεται το New York University - NYU. Οι τουρκικές βιογραφικές αναφορές που αναπαράγουν το παλαιό προφίλ του στη Γαλατασαράι αναφέρουν το City University of New York.

Εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στην ανάπτυξη έργων και στη χρηματοδότηση επενδύσεων. Το 2006 επέστρεψε στην Τουρκία και ανέλαβε διευθυντική θέση στη Met Capital Partners, με δραστηριότητα στον ενεργειακό και επενδυτικό τομέα. Ακολούθησαν θέσεις σε επενδυτικές και συμμετοχικές εταιρείες.

Δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε, ωστόσο, δημόσια και επαληθεύσιμη αποτίμηση της προσωπικής του περιουσίας.

Η πρώτη περίοδος στη Γαλατασαράι

Η πρώτη ουσιαστική είσοδός του στο ποδόσφαιρο έγινε μέσω της Γαλατασαράι. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014 εργάστηκε αρχικά ως διευθυντής στρατηγικής, ανάπτυξης έργων και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer, με αρμοδιότητες που περιλάμβαναν και την οικονομική λειτουργία του συλλόγου.

Την περίοδο εκείνη συμμετείχε στην αναζήτηση μικρότερου ευρωπαϊκού συλλόγου με τον οποίο η Γαλατασαράι θα μπορούσε να αναπτύξει στρατηγική συνεργασία. Η αναζήτηση δεν οδήγησε τότε σε συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι διαμόρφωσε το ενδιαφέρον του για ένα δικό του ποδοσφαιρικό εγχείρημα στην Ευρώπη.

Επέστρεψε διοικητικά στη Γαλατασαράι το 2021, αυτή τη φορά ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την παράταξη του Μπουράκ Ελμάς. Η θητεία εκείνης της διοίκησης ολοκληρώθηκε το 2022.

Επομένως, οι αναφορές που τον παρουσιάζουν ως επί σειρά ετών «αντιπρόεδρο της Γαλατασαράι» δεν αποδίδουν με ακρίβεια τους ρόλους του. Υπήρξε επαγγελματικό στέλεχος, COO και αργότερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Φορτούνα που άλλαξε τη διαδρομή του

Το σημαντικότερο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του παρουσίας άρχισε τον Ιούλιο του 2016. Η Φορτούνα Σιτάρντ βρισκόταν τότε σε οριακή οικονομική κατάσταση. Είχε διορία να εξοφλήσει χρέη, ενώ η ολλανδική ομοσπονδία είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητά της να συνεχίσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο Γκιουν απέκτησε τότε το 85% των μετοχών της ομάδας και μέρος της επένδυσής του χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των άμεσων οφειλών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, η Φορτούνα επέστρεψε στην Eredivisie έπειτα από 16 χρόνια και παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία σε όλη την περίοδο της ενεργού διοικητικής παρουσίας του.

Αυτό είναι το βασικό του «παράσημο» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η βάση του αφηγήματος που παρουσιάζεται σήμερα στην Πάτρα: παραλαβή ενός ιστορικού συλλόγου σε κρίση, οργανωτική ανασυγκρότηση και επιστροφή σε υψηλότερο επίπεδο.

Η πλήρης αποτίμηση της Φορτούνα δεν περιορίζεται, πάντως, στην άνοδο. Οι τελευταίοι ισολογισμοί δείχνουν σημαντικές ζημιές και εξάρτηση από χρηματοδοτική στήριξη των μετόχων - στοιχεία που αναλύονται στο δεύτερο μέρος της έρευνας.

Δεν είναι πλέον πρόεδρος της Φορτούνα

Ο Ισιτάν Γκιουν δεν είναι σήμερα πρόεδρος της Φορτούνα. Στις 30 Ιουνίου 2025 αποχώρησε από την προεδρία του εποπτικού συμβουλίου και από την καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου, παραμένει μέτοχος και συνεχίζει να έχει συμμετοχή στο παρασκήνιο.

Ο ακριβέστερος χαρακτηρισμός σήμερα είναι, συνεπώς, πρώην πρόεδρος και νυν μέτοχος της ολλανδικής ομάδας. Δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν ακόμη ως ενεργό πρόεδρο είναι παρωχημένα.

Ο πραγματικός ρόλος στο νέο σχήμα

Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής της 25ης Ιουνίου μίλησε για ανάληψη του management του ποδοσφαιρικού τμήματος από ομάδα επενδυτών υπό τη «Southwest Holding», με επικεφαλής τον Γκιουν. Δεν πρόκειται για αγορά της Παναχαϊκής ή μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του ιστορικού συλλόγου.

Το ελληνικό εταιρικό όχημα που συστάθηκε στις 14 Ιουλίου έχει την επωνυμία Southwest Football Α.Ε. Σύμφωνα με το καταστατικό της στο ΓΕΜΗ, ο Γκιουν κατέχει το 20% και είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 70% ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει μόνος του την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ποσοστά κατέχουν ο Αθανάσιος Λεμονής και ο Βασίλειος Αποστολίδης, από 5%.

Ο ίδιος ο Γκιουν, στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ανάληψη του management, προσδιόρισε ως τομείς εξειδίκευσής του την οικονομική διαχείριση, την εταιρική διακυβέρνηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο. Δήλωσε ακόμη ότι η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο ποσό ή χρονικό ορίζοντα.

Αυτό διαμορφώνει και την ακριβέστερη εικόνα του σημερινού του ρόλου: είναι το διεθνώς αναγνωρίσιμο ποδοσφαιρικό πρόσωπο του εγχειρήματος, με αρμοδιότητα που ο ίδιος τοποθετεί στη στρατηγική, τα οικονομικά και τη διακυβέρνηση. Δεν είναι, όμως, ο πλειοψηφών μέτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της νέας ελληνικής εταιρείας.

Τι γνωρίζουμε και τι όχι

Το βιογραφικό του Γκιουν επιβεβαιώνει πραγματική εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ένα μετρήσιμο αγωνιστικό επίτευγμα με τη Φορτούνα. Δεν απαντά από μόνο του στα σημαντικότερα ερωτήματα για την Παναχαϊκή: πόσα κεφάλαια έχουν δεσμευτεί, ποιος θα καλύπτει ενδεχόμενα ελλείμματα, ποια θα είναι η σχέση της νέας εταιρείας με το σωματείο και πώς θα ελέγχεται η εφαρμογή του σχεδίου.

Αυτά θα κρίνουν αν η εμπειρία της Φορτούνα μπορεί πράγματι να μεταφερθεί στην Πάτρα.