Δήμος Αιγιαλείας: Προσωρινή εντολή της αναστολής εργασιών κατασκευής αιολικού πάρκου στην Άνω Ζήρια

Προσωρινή εντολή της αναστολής εργασιών κατασκευής αιολικού πάρκου στην Άνω Ζήρια, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Όπως αναφέρει, την προσωρινή αναστολή ισχύος της από το 2023 Απόφασης του Γεν. Δ/ντη Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής πολιτικής της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος με την οποία χορηγήθηκε Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 8MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 6 MW, στη θέση «ΜΟΝΟΧΕΡΙΑ» της Άνω Ζήριας Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας, αποφάσισε η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ.

Όπως τονίζει, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται μετά από τις θεσμικές ενέργειες εκ μέρους του Δήμου και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, που πριν από δεκαπέντε ημέρες υπέβαλαν νέο αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από σειρά ενεργειών που ξεκίνησαν από το 2025 προς πάσα αρμόδια αρχή. Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικά ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Κατσαρός, λειτούργησαν άψογα και με ταχύτητα, οδηγώντας σήμερα αυτή την εξέλιξη.

Για το θέμα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργος Ντίνος δήλωσε σχετικά: «Η προσωρινή αναστολή των εργασιών κατασκευής αιολικού σταθμού ενέργειας στην Άνω Ζήρια αποτελεί μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να αποτραπεί ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης της δημοτικής αρχής προς τα δίκαια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, μιας και έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Ζήρια».