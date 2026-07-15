Το σπιράλ για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει:

Την αρμοδιότητα που αφορά τα αδέσποτα ζώα ανέλαβε πρόσφατα η Αθηνά Καλλιμάνη, ως «Αντιδήμαρχος προώθησης ανακύκλωσης και γεωργικής ανάπτυξης». Της ευχόμαστε ολόψυχα «καλή επιτυχία» σε έναν δύσκολο τομέα που όλοι οι δήμοι πανελλαδικά καλούνται να τον αντιμετωπίσουν υποχρηματοδοτούμενοι και «άοπλοι». Παρ’ όλα αυτά η δημοτική αρχή στην Πάτρα πανηγυρίζει για άριστη διαχείριση, επιχειρώντας να διαψεύσει τις ανησυχίες μας που έχουν εκφραστεί ποικιλοτρόπως.

Τις ανησυχίες αυτές (που ως σπιράλ είχαμε διατυπώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6/7/2026) έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως μία επιστολή εθελοντικών φιλοζωικών σωματείων που έχει σταλεί στον Δήμαρχο και στον τότε αρμόδιο Αντιδήμαρχο από τις αρχές Ιουνίου 2026. Δυστυχώς παραμένει αναπάντητη! Οι κατ’ εξοχήν γνώστες του ζητήματος («Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας» και «Η Πάτρα για όλα τα ζώα») χρησιμοποιούν σκληρές εκφράσεις που δεν τιμούν την πόλη και τη διαχείριση που επιλέγει για το θέμα. Σταχυολογούμε ακριβείς φράσεις τους:

· «Εδώ και μήνες η κατάσταση διαχείρισης των ζώων στην πόλη μας είναι άκρως προβληματική και προκλητικά παράνομη».

· «Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο».

· «Τα αιτήματα των πολιτών και των εθελοντών δεν εξυπηρετούνται ούτε κατά το ελάχιστο».

· «Οι άνθρωποι που έχετε τοποθετήσει σε θέσεις διαχείρισης κοροϊδεύουν και κωλυσιεργούν».

· «Εκ μέρους του δήμου αντιμετωπίζουμε ένα τείχος».

· «Η αγανάκτησή και η οργή μας για την ταλαιπωρία και τον εμπαιγμό μας και για την παράνομη διαχείριση των ζώων στην πόλη μας είναι πολύ μεγάλη».

· «Υπάρχουν καταγεγραμμένα άφθονα περιστατικά κακοδιαχείρισης των ζώων καθώς και των πολιτών και των εθελοντών».

· «Το καταφύγιο θυμίζει το γεφύρι της Άρτας που τίποτα δεν ολοκληρώνεται».

Δεν τα λέμε εμείς όλα τα παραπάνω, τα λένε οι άνθρωποι των εθελοντικών σωματείων. Όταν τα λέγαμε εμείς, λοιδορηθήκαμε και ως απάντηση εισπράξαμε ψεύδη και επιθέσεις. Τώρα που δημοσιοποιούμε αυτές τις επώνυμες καταγγελίες – «καταπέλτη», τι έχει να πει η δημοτική αρχή; Ας απαντήσει, έστω καθυστερημένα –πάνε 40 μέρες από όταν έλαβαν γραπτώς την εν λόγω επιστολή (βρίσκεται ολόκληρη στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου).

ΥΓ. Απορία Πατρινών: τι σχέση έχει αλήθεια η «γεωργική ανάπτυξη» με τη διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων;