Τα καλύτερα hacks για να κάνεις πιο aesthetic το κυριακάτικο τραπέζι

Το κυριακάτικο τραπέζι σπάνια τελειώνει εκεί που ξεκίνησε. Στρώνεται για ένα γεύμα και εξελίσσεται σε τρεις-τέσσερις ώρες κουβέντας, με τον καφέ να ακολουθεί σχεδόν αυτονόητα.

Γι' αυτό και ένα πραγματικά aesthetic τραπέζι δεν κρίνεται μόνο από τα καλά σερβίτσια, αλλά και από το αν παραμένει κομψό όλη την ώρα και όχι μόνο στην πρώτη φωτογραφία. Δες πώς θα το πετύχεις, εύκολα και έξυπνα, μέσα από 5 απλές συμβουλές.

1. Ξεκίνα από τη βάση και τον κανόνα των 3 χρωμάτων

Αντί για ένα μεγάλο, βαρύ τραπεζομάντηλο που καλύπτει όλο το έπιπλο, προτίμησε ένα κομψό runner (το μακρόστενο διακοσμητικό ύφασμα στη μέση) ή minimal σουπλά. Μια ουδέτερη βάση επιτρέπει στο ίδιο το φαγητό να πρωταγωνιστήσει και δίνει μια πιο ανάλαφρη, σύγχρονη αίσθηση στον χώρο.

Για να μην μπερδευτείς με τη διακόσμηση, ακολούθησε τον κανόνα των τριών χρωμάτων. Χρησιμοποίησε μια ουδέτερη βάση (όπως το μπεζ ή το λευκό), ένα γήινο συμπληρωματικό χρώμα (όπως το χακί ή το απαλό χρώμα τερακότας) και ένα μόνο accent color για μικρές λεπτομέρειες. Μπορείς να βρεις απίστευτες ιδέες στο Pinterest για να εμπνευστείς τον δικό σου ιδανικό συνδυασμό.

2. Δημιούργησε επίπεδα χωρίς να κλείνεις τη θέα

Ένα τελείως flat τραπέζι δείχνει μονοκόμματο, ενώ ένα σκηνικό με διαφορετικά ύψη τραβάει το βλέμμα και δείχνει επαγγελματικά στημένο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια υπερυψωμένη πιατέλα (stands) για τα ορεκτικά, μερικά μπολ σε διάφορα μεγέθη και δύο χαμηλά κηροπήγια.

Προσοχή, όμως: τίποτα δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος των ματιών των καλεσμένων σου, γιατί θα εμποδίζει την επικοινωνία. Αν θέλεις να σιγουρευτείς για τη σωστή θέση των σκευών, υπάρχει το τέλειο infographic για να δεις το σωστό και το λάθος και να οργανώσεις το art de la table χωρίς κόπο.

3. Το σερβίρισμα είναι η πραγματική διακόσμηση

Τα αντικείμενα που μένουν στο τραπέζι καθ' όλη τη διάρκεια του γεύματος - όπως το νερό, το κρασί και ο καφές - πρέπει να αποτελούν μέρος του design, όχι μια τυχαία προσθήκη της τελευταίας στιγμής. Όταν αντικαθιστάς τα πλαστικά μπουκάλια με γυάλινες καράφες, η αισθητική αναβαθμίζεται αμέσως.

Το ίδιο ισχύει και για το κλείσιμο του γεύματος. Αντί να τρέχεις στην κουζίνα κάθε φορά που κάποιος θέλει δεύτερο ζεστό καφέ, μια ποιοτική κανάτα θερμός από την Παρουσίαση μένει στο τραπέζι για ώρες - κρατάει τη θερμοκρασία και, ταυτόχρονα, δείχνει σαν αντικείμενο που το διάλεξες, όχι σαν κάτι που άρπαξες από το ντουλάπι. Επιλέγοντας ένα design με ματ, παστέλ ή rattan φινίρισμα, μετατρέπεις ένα χρηστικό σκεύος σε διακοσμητικό statement.

4. Φυσικό πράσινο αντί για ακριβά μπουκέτα

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία σε εξεζητημένες ανθοδέσμες που συχνά πιάνουν υπερβολικό χώρο. Η καλύτερη και πιο organic λύση κρύβεται στη φύση ή ακόμα και στις γλάστρες του μπαλκονιού σου.

● Κόψε μερικά μικρά κλαδάκια από δεντρολίβανο, ελιά ή ευκάλυπτο.

● Τοποθέτησέ τα σε μικρά, διάσπαρτα γυάλινα βαζάκια κατά μήκος του τραπεζιού.

● Εκτός από την υπέροχη, γήινη όψη, θα αναδύουν ένα διακριτικό, φρέσκο άρωμα που δεν καλύπτει τις μυρωδιές του φαγητού.

5. Η σωστή διαχείριση του φωτισμού

Ο φωτισμός μπορεί να απογειώσει ή να καταστρέψει την ατμόσφαιρα. Το μεσημέρι, εκμεταλλεύσου στο έπακρο το φυσικό φως, αφήνοντας τις κουρτίνες ανοιχτές. Καθώς όμως η ώρα περνάει και πλησιάζουμε προς το απόγευμα, η μετάβαση πρέπει να γίνει ομαλά.

Μετά τις 5 το απόγευμα, άναψε μερικά ρεσώ ή κεριά με θερμό φως κατά μήκος του τραπεζιού και σβήσε τα έντονα φώτα της οροφής. Το απαλό, φυσικό τρεμόπαιγμά τους δημιουργεί μια ζεστή, χαλαρή ατμόσφαιρα που προσκαλεί την παρέα να μείνει για ώρες.

Πώς να κρατήσεις το σκηνικό ζωντανό μετά το φαγητό

Όταν το κυρίως γεύμα ολοκληρωθεί, μην κάνεις το λάθος να αδειάσεις τελείως το τραπέζι ή να το αφήσεις γεμάτο με λερωμένα σκεύη. Μάζεψε τα μεγάλα πιάτα, τα μπολ των σαλατών και τα χρησιμοποιημένα μαχαιροπίρουνα, αλλά άφησε τη βάση σου ανέπαφη. Με αυτές τις μικρές κινήσεις, το κυριακάτικο τραπέζι σου θα παραμείνει φιλόξενο, όμορφο και έτοιμο για ατελείωτο, χαλαρό lounging με την παρέα σου.