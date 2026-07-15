Back to 1986: Γιατί το Αγγλία – Αργεντινή είναι κάτι παραπάνω από ημιτελικός

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, το Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα φιλοξενεί έναν ημιτελικό που κουβαλά πολύ περισσότερα από ένα εισιτήριο για τον τελικό. Αγγλία και Αργεντινή συναντιούνται ξανά σε επίσημο ματς μετά από 20 χρόνια, ξυπνώντας μία από τις πιο έντονες και συμβολικές αντιπαλότητες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μια αντιπαλότητα που ξεκίνησε από τη θάλασσα – όχι από το γήπεδο

Για να καταλάβει κανείς γιατί αυτό το παιχνίδι δεν μοιάζει με κανένα άλλο, πρέπει να γυρίσει πίσω στο 1982. Ο Πόλεμος των Φώκλαντ – ή Μαλβίνας, όπως τα αποκαλούν στην Αργεντινή – κράτησε 74 ημέρες και άφησε πίσω του 649 Αργεντινούς και 255 Βρετανούς νεκρούς. Από τότε, κάθε αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο χώρες δύσκολα μένει μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Δεν είναι τυχαίο ότι, αμέσως μετά την πρόκριση στα ημιτελικά, οι παίκτες του Σκαλόνι φέρονται να τραγούδησαν στα αποδυτήρια: «Για τις Μαλβίνας, τον Ντιέγκο, το τελευταίο του Λέο». Μια στιγμή που έδωσε από νωρίς στη μονομαχία έναν τόνο πολύ πιο βαρύ από τον καθαρά αγωνιστικό.

Πέντε συναντήσεις, πέντε κεφάλαια Ιστορίας

Στο Μουντιάλ, οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες πέντε φορές:

Έτος

Φάση

Αποτέλεσμα

1962

Όμιλοι (Χιλή)

Αγγλία 3–1 Αργεντινή

1966

Προημιτελικά (Wembley)

Αγγλία 1–0 Αργεντινή

1986

Προημιτελικά (Azteca)

Αργεντινή 2–1 Αγγλία

1998

Φάση «16» (Saint-Étienne)

2–2 (Αργεντινή 4-3 στα πέναλτι)

2002

Όμιλοι (Σαπόρο)

Αγγλία 1–0 Αργεντινή

Κάθε μία από αυτές τις συναντήσεις άφησε το δικό της σημάδι. Το 1966, ο Άλφ Ράμσεϊ χαρακτήρισε τους Αργεντινούς «ζώα» μετά την αποβολή του Αντόνιο Ρατίν, μια φράση που στο Μπουένος Άιρες δεν ξεχάστηκε ποτέ. Το 1986, μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο, ο ΝτιέγκοΜαραντόνα χώρεσε δύο αιώνιες εικόνες σε τέσσερα λεπτά: πρώτα το «Χέρι του Θεού» και λίγο μετά το «Γκολ του Αιώνα», περνώντας τη μισή αγγλική ομάδα. Το 1998, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποβλήθηκε για το χτύπημα στον Σιμεόνε, ενώ το 2002 πήρε τη δική του ρεβάνς με το πέναλτι που άφησε την Αργεντινή εκτός συνέχειας.

Τι κάνει αυτόν τον ημιτελικό μοναδικό

Πρώτον, ο ΛιονέλΜέσι, παρά τις 205 συμμετοχές του με την Αλμπισελέστε, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την Αγγλία σε επίσημο παιχνίδι. Στα 39 του, κυνηγά ίσως το μοναδικό μεγάλο κεφάλαιο που έλειπε από την καριέρα του με την εθνική — ένα κεφάλαιο που ο Μαραντόνα έγραψε με τον πιο αμφιλεγόμενο και μυθικό τρόπο.

Δεύτερον, οι δύο ομάδες έχουν ζητήσει από τη FIFA να αγωνιστούν με εμφανίσεις που θυμίζουν έντονα το 1986: η Αργεντινή με το θρυλικό μπλε, η Αγγλία με το κλασικό λευκό των «Τριών Λιονταριών». Σαν ένα άτυπο “BacktothePresent”, τέσσερις δεκαετίες μετά.

Τρίτον, υπάρχει και η στατιστική διάσταση: η Αργεντινή δεν έχει χάσει ποτέ σε ημιτελικό Μουντιάλ, με 5 προκρίσεις σε ισάριθμες παρουσίες, ενώ η Αγγλία του Τούχελ ψάχνει τον πρώτο της τελικό μετά το μακρινό 1966.

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Στην Ατλάντα, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ήδη ενισχυθεί. Και όχι άδικα. Γιατί όταν η ιστορία, η πολιτική μνήμη και ο ποδοσφαιρικός μύθος συναντιούνται στο ίδιο γήπεδο, το αποτέλεσμα σπάνια είναι απλώς ένα παιχνίδι.

Τι λένε τα προγνωστικά των στοιχηματικών;

Αγγλία εναντίον Αργεντινής σε έναν αγώνα που οι αποδόσεις δείχνουν λεπτές ισορροπίες. Η Εθνική Αγγλίας έχει ελαφρύ προβάδισμα για νίκη με την Εθνική Αργεντινής να μην είναι και τόσο μεγάλο αουτσάιντερ. Τα προγνωστικά στοιχήματος και η στατιστική ανάλυση από την OPTA σε περιμένουν στο PS Blog και εκεί μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για την ιστορική αυτή αναμέτρηση.



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