«Το μονοξείδιο σε βάζει σε ληθαργική κατάσταση» -Πώς το πάρκινγκ στον Πειραιά έγινε παγίδα θανάτου για το νεαρό ζευγάρι

Σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει ως παγίδα θανάτου το αυτοκίνητο και το γκαράζ όπου βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι στον Πειραιά αναφέρθηκε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

«Το μονοξείδιο, το οποίο αποτελεί και το δηλητήριο, είναι άοσμο» τόνισε αρχικά ο Δ. Γαλεντέρης μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε ότι «παρ’ όλα αυτά, τα καυσαέρια έχουν πολύ έντονη μυρωδιά».

Ο ίδιος, κάνοντας λόγο για παράδοξο, επεσήμανε ότι «φυσικά και αντιλήφθηκαν ότι τα καυσαέρια εισέρχονται μέσα στο όχημα. Δεν γίνεται να μη γίνει αντιληπτή η είσοδος» και πρόσθεσε ότι είναι «πολύ πιθανό να μην έχει αξιολογηθεί σωστά και να είναι ένα ατυχηματικό γεγονός».

Επισημαίνοντας ότι το εν λόγω τραγικό περιστατικό μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, τόνισε: «Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας».

«Ατύχημα το πιο πιθανό σενάριο»

«Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το μονοξείδιο είναι ένα αέριο το οποίο ουσιαστικά, σταδιακά, σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση, υπνηλία κάπου αρχικά και ληθαργική στη συνέχεια, οπότε και επέρχεται ο θάνατος πολύ ομαλά» επεσήμανε ο Δημήτρης Γαλεντέρης και πρόσθεσε ότι υπάρχουν στάδια:

«Ξεκινάμε με κεφαλαλγία, μια δυσφορία. Ενδεχομένως, μια τάση προς έμετο ή έναν κοιλόπονο. Και μετά προχωράμε προς τον λήθαργο, δεν πηδάμε τα στάδια. Αυτά τα στάδια υπάρχουν».

«Η ώρα του να χάσεις τις αισθήσεις σου εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα. Το πλέον συμβατό θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες», συμπλήρωσε.

«Πολύ διαφορετικά τα συμβάντα με τα μαγκάλια»

«Τα συμβάντα με τα μαγκάλια που συμβαίνουν συχνά, η καύση είναι τέλεια, δεν υπάρχει παραγωγή μονοξειδίου και οι ένοικοι αποκοιμούνται. Με αποτέλεσμα το μαγκάλι να σβήσει, και, κατά τη διάρκεια του ύπνου να υπάρξει παρουσία του μονοξειδίου. Αυτό είναι το τυπικό σενάριο βάσει του οποίου δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του μονοξειδίου, οπότε και καταλήγουν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους» τόνισε ο ιατροδικαστής και υπογράμμισε:

«Εδώ είναι εντελώς διαφορετικό, εδώ είναι ανάποδο ενδεχομένως, γιατί εδώ έχεις πρώτα την παρουσία των καυσαερίων, και μετά επέρχεται ο ύπνος, ο λήθαργος και ο θάνατος. Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι υπαρκτό το σενάριο να είχαν ήδη κοιμηθεί τα παιδιά στο αυτοκίνητο από επιλογή.

«Πρέπει να γίνει η επαλήθευση της δηλητηρίασης»

«Πρέπει να γίνει η επαλήθευση της δηλητηρίασης, δηλαδή θα πρέπει να παρθούν δείγματα, για να γίνει ο ειδικός έλεγχος και να αποκαλυφθεί ότι όντως αυτή είναι η αιτία θανάτου και να γίνει και ένας τοξικολογικός, ευρύτερος έλεγχος για να δούμε αν υπάρχει και οποιαδήποτε άλλη ουσία ενδεχομένως που μπορεί να διαπιστωθεί» σημείωσε ο κ. Γαλεντέρης.

«Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κακώσεις δεν υπάρχουν, οπότε έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια» σημείωσε, καταλήγοντας, ο ίδιος